(PHOTOS) Les élèves du CSS de l’Estuaire rayonnent au Défi OSEntreprendre

Le Service de traiteur chez GEM envisage la publication d’un livre de recettes et même la création d’un site Internet avec la possibilité de demander des soumissions en ligne.. Photo courtoisie

Quatre des six prix remis lors du Défi OSEntreprendre ont été remis à des projets du Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire.

De petits et grands de la région se sont vus récompensés pour leur initiatives entrepreneuriales lors de la 25e édition de ce gala régional le 2 mai à Sacré-Cœur et le CSS de l’Estuaire s’est démarqué dans le volet scolaire.

D’abord, dans la catégorie Primaire 1er Cycle, c’est le projet Jouets à vendre qui remporte les honneurs au niveau local et régional. Des élèves de deuxième année de l’école Richard de Chute-aux-Outardes ont orchestré, l’automne dernier, une collecte et une vente de jouets usagés afin de récolter de l’argent pour le projet de réaménagement de la cour de récréation. Ils ont pris part à toutes les étapes afin de mettre sur pied ce projet.

Le Yabaï Club de la polyvalente des Baies s’est mérité le premier prix régional pour le Secondaire 1er cycle. Les 16 élèves d’un club de lecture manga offert en parascolaire ont amené, en début d’année scolaire, leur projet au niveau supérieur en apprenant le japonais. Ils ont participé à une convention sur le Japon, à Québec en mars 2023. Ceux-ci ont aussi créé un kiosque d’objets d’inspiration japonaise.

Du côté du Secondaire 2e cycle, le gagnant régional est le Service de traiteur chez GEM de la polyvalente des Baies. Des étudiants du groupe d’enseignement modulaire (GEM) ont créé un besoin face au manque de restaurant et dépanneur à distance de marche de l’école. Ceux-ci ont proposé de cuisinier et opéré un service de cantine lors des événements sportifs d’envergure régionale tenus dans leur école.

Finalement, parmi les gagnants régionaux, le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire s’est démarqué avec Le Marché scolaire dans la catégorie Secondaire et Éducation des adultes – Adaptation scolaire.

Il s’agit d’un projet multidisciplinaire qui offre différents produits créés par les élèves dans un espace de rassemblement et d’exposition logé dans le même local que la cantine scolaire. Cette initiative s’inscrit d’ailleurs dans une volonté d’inclusion sociale.

Le CSS de l’Estuaire a présenté 17 projets cette année, dont six ont obtenu leur passeport pour se rendre en finale à Sacré-Cœur.

Parmi les gagnants locaux, on note le projet Dune seconde vie de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes qui s’est illustré dans la catégorie Primaire 2e Cycle. Ce projet est né d’une volonté de favoriser le goût de la lecture chez les jeunes et ainsi s’impliquer dans la communauté, par des élèves de troisième et quatrième année. Ils ont mis sur pied un bazar de livres usagés dont les profits seraient versés à la Résidence St-Joseph.

Toujours au niveau local, Les Éditions la 5e Dune et ses auteurs de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes est l’initiative gagnante au Primaire 3e cycle. Des jeunes de la 5e année ont créé un livre collectif inspiré d’un album de Simon Boulerice. Ils ont aussi écrit leur propre livre de façon individuelle avec leurs illustrations.

Le CSS de l’Estuaire veut évidemment féliciter les lauréats locaux et régionaux ainsi que tous les participants, toujours aussi novateurs chaque année.

Galerie photo