Sébastien Langlois à la direction d’Espace K Théâtre

Espace K Théâtre a un nouveau directeur général et artistique en la personne de Sébastien Langlois.

Impliqué dans la vie communautaire, culturelle et politique de la Manicouagan depuis longtemps, M. Langlois a été embauché en raison justement de son engagement social et son leadership, selon la présidente du conseil d’administration de la troupe théâtrale, Émilie Bellemare.

Cette dernière a rappelé les 40 ans d’existence d’Espace K Théâtre et le chemin qui a été tracé notamment par Jacques Lévesque, Richard Fortin, Michel Lévesque et Josée Girard. Elle se dit confiante que la fougue et la passion du nouveau directeur général et artistique permettront à « l’unique compagnie de théâtre de création établie en permanence sur la Côte-Nord » de poursuivre sa mission.

Il faut dire que le principal concerné a une impressionnante feuille de route culturelle, que ce soit comme auteur, comédien, animateur, improvisateur, directeur de production et organisateur d’événements.

« Dès l’âge de treize ans, il se nourrissait de la scène en organisant des spectacles amateurs et en participant à des concours humoristiques diffusés à l’ensemble du Québec. Au fil des années, il a appris à analyser les réactions humaines et les motivations qui poussent chaque être humain à voir les choses différemment », mentionne Espace K Théâtre dans un communiqué.

Sébastien Langlois a notamment travaillé comme journaliste et animateur. Jusqu’à tout récemment, il oeuvrait à Nous TV, mais depuis quelques semaines, il occupe un poste d’animateur à la station de radio CHLC FM 97,1. Il conservera son emploi qu’il cumulera avec sa nouvelle fonction au sein de la compagnie de théâtre.