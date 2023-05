Justine Paquet et Oliviane Dubé, de Baie-Comeau, ont été sélectionnées pour faire partie de l’équipe AAA du Québec dans le M11 féminin. Photo courtoisie

Hockey : les meilleures au pays pour Justine et Oliviane, rien de moins!

Justine Paquet et Oliviane Dubé ont épaté la galerie plus d’une fois au cours de leur dernière saison de hockey dans le M11 à Baie-Comeau et ça se poursuit. Remarquées pour leurs prouesses au récent tournoi provincial à La Plaine, elles ont été sélectionnées pour faire partie de l’équipe AAA du Québec en vue d’un tournoi atomes AAA, qui se tiendra à Boucherville en fin de semaine prochaine.

« Ils font une équipe des meilleures petites filles du Québec », explique Stéphanie Ouellet, la mère de Justine.

L’équipe AAA de Justine et Oliviane affrontera des équipes élites d’ailleurs au Canada et des États-Unis. « Elles vont jouer contre la Colombie-Britannique et contre l’Ontario. Elles vont même jouer contre les États-Unis, j’ai pas exactement le nom de l’équipe », poursuit la maman.

Les deux coéquipières, qui jouent ensemble depuis qu’elles ont six-sept ans, ont fait partie de l’équipe du Drakkar relève, une équipe mixte, à la Coupe Challenge disputée à Québec la première fin de semaine de mai. Oliviane agissait alors comme capitaine d’équipe.

Justine Paquet a remporté le dernier tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau avec les Vikings M11 A. Elle et Oliviane Dubé (ci-bas) sont les deux seules filles de la formation.

Elles ont remporté chacune un titre de joueuse étoile du match. « C’était les deux meilleures joueuses de l’équipe, on va se le dire », lance en riant Stéphanie Ouellet.

Une semaine plus tôt lors du tournoi provincial de La Plaine, Justine occupait cette fois-là le rôle de capitaine de son équipe féminine. Elle et sa comparse ont à nouveau remporté un titre de joueuse du match.