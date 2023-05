La persévérance d’Olivier Dancause

Olivier Dancause peut être fier de ce qu’il a accompli au courant des derniers mois, même si sa route vers les CrossFit Games s’arrête ici. C’est avec sa famille et son entraîneur derrière lui qu’il est plus motivé que jamais.

Le jeune Baie-Comois de 15 ans s’est qualifié 17e sur les 30 concurrents de sa catégorie d’âge, les 14-15 ans, dans l’étape des demi-finales de cette grande compétition mondiale.

« Je suis un peu déçu, c’est certain, parce que je pensais terminer à une meilleure position », dit d’entrée de jeu Olivier. « Vu qu’on était moins, c’était très serré. Ça s’est joué sur des détails », ajoute-t-il.

En effet, 32 points et trois répétitions dans un test le séparent de la personne arrivée en 10e place. Seuls les 10 premiers du classement des demi-finales se rendent à la finale des CrossFit Games, aux États-Unis cet été.

« Aux deux autres rounds, il s’est classé 16e et ensuite 13e mondial. Il faut savoir qu’Olivier est bon dans tout, mais il ne s’est pas démarqué dans un test en arrivant 1er ou 2e », explique son entraîneur, Olivier Donais. Ce dernier précise que certains athlètes réussissent à obtenir beaucoup plus de points dans un mouvement, ce qui leur permet de se hisser en haut du classement.

L’athlète, son père et son entraîneur savent très bien que ce qu’il a accompli, sans préparation majeure, est excellent et que sa progression est immense. « Je me le fais dire que j’ai, par exemple, un meilleur cardio et une meilleure force », mentionne le jeune athlète.

« Catherine et moi, on est hyper fiers évidemment. Je veux dire, il est 17e au monde », lance son père, Éric Dancause. « Honnêtement, moi, j’ai du plaisir. Je veux continuer à m’entraîner pour aller plus loin », poursuit son fils.

Compétitions canadiennes

Rappelons qu’Olivier Dancause a triomphé lors des Provinciaux de la Fédération québécoise d’entraînement fonctionnel sportif à Drummondville en avril. Il a remporté la première place dans sa catégorie d’âge, les 15-16 ans.

C’était sa première compétition individuelle en personne, depuis qu’il a commencé à s’entraîner au début de la COVID.

Autre bonne nouvelle pour le jeune sportif : il représentera le Canada à la compétition Masters and Youth World Championships de la International Functional Fitness Federation (IF3). Celle-ci aura lieu à Vancouver du 30 septembre au 2 octobre. Il est le seul canadien dans la catégorie des 15-16 ans.

Olivier Donais se qualifie aussi dans cette compétition avec les hommes 35-39 ans. Ce sera donc un entraînement intensif pour les deux coéquipiers en vue de se démarquer parmi d’autres athlètes de partout au monde. « Oli ne se rend pas aux Games, mais il continue à faire sa place dans le monde du CrossFit », souligne M. Donais.

Discipline

Olivier Dancause peut compter sur le support de son entourage. À 15 ans, le Baie-Comois sait dans quoi il s’embarque et ça ne lui fait pas peur. Même en repoussant ses limites afin de mieux performer en mode compétitif, pour lui cela « reste un plaisir ».

« Tu fais plus de sacrifices, mais quand tu aimes ça, ça reste vraiment du plaisir », s’exclame-t-il. Son père le soutient dans sa démarche : « J’ai toujours eu comme principe qu’il doit aimer ça. Par exemple, je joue au hockey. Je l’ai inscrit plus jeune, mais il n’a pas aimé ça. Par contre, il a fait bien d’autres sports », mentionne Éric Dancause.

Le jeune athlète est prêt à s’entraîner environ 12 heures par semaine, en privé avec Olivier Donais et dans les cours de groupe. Le sommeil et l’alimentation font aussi partie de la discipline à instaurer. « Il a un choix à faire. Il doit aussi se motiver, parce qu’il sait qu’il ne lui manque pas grand-chose », soutient le paternel. « S’il fait les sacrifices, son coach est confiant et ultra motivé », ajoute-t-il.

Se motiver à deux

« Au final, on a énormément appris grâce à cette expérience-là », soulève Olivier Donais, lui aussi plus motivé que jamais. Olivier Dancause et son entraîneur ont aussi acheté leurs billets pour assister aux finales des CrossFit Games afin d’avoir un avant-goût de ce qui les attend l’an prochain.

« Je pense que ce sera la meilleure motivation », lance l’entraîneur, qui avait pour objectif de recommencer à s’entraîner plus sérieusement. « Je pense qu’on se motive tous les deux et c’est vraiment le fun », remarque-t-il, impressionné par le jeune de 15 ans.

« On ne se le cachera pas, il y a un talent, une génétique ou un naturel chez Olivier. Mais je remarque surtout sa vitesse d’apprentissage. Sa motivation est impressionnante et ça déteint aussi sur moi », poursuit-il. L’entraîneur se dit sur la même longueur d’onde que M. Dancause : « Quand il n’y aura plus de plaisir, ce sera le temps d’arrêter. »

La place du CrossFit

Les fédérations, provinciale et canadienne, sont en voie d’être reconnues par la marque CrossFit, qui est derrière les CrossFit Games. Le but de la marque CrossFit est de pousser cet entraînement aux Jeux olympiques.

« Ce que j’aime aussi, quand j’entraîne un athlète comme ça, on voit que ça fait rayonner Baie-Comeau », indique Olivier Donais. « Ça fait 10 ans qu’on est ouvert à Baie-Comeau et on est déjà reconnu dans le monde du CrossFit. Je veux montrer avec ça qu’on a des athlètes sérieux, travaillant et respectueux », ajoute-t-il.