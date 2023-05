Manic-1 : l’agent Alexandre Talbot honoré pour un sauvetage exceptionnel

L’agent Alexandre Talbot a reçu, lundi après-midi, une Médaille pour action méritoire pour le sauvetage exceptionnel qu’il a réalisé le 4 juin 2022 dans le secteur du bassin Manic-1, sur la rivière Manicouagan.

Le patrouilleur du poste de la MRC de Manicouagan fait partie des 16 policiers honorés par le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, lors de la cérémonie de remise de décorations et citations tenue dans le cadre de la Journée de reconnaissance policière, à l’École nationale de police de Nicolet.

Cette date du 4 juin restera probablement marquée dans la mémoire d’Alexandre Talbot. Ce jour-là, il répond à un appel pour des personnes en détresse dans le secteur du bassin Manic-1, sur la rivière Manicouagan, après qu’une embarcation ait chaviré.

Sur place, le policier embarque à bord de l’embarcation d’un bon samaritain afin de ratisser le plan d’eau quand il aperçoit un adulte et un enfant agrippés à une roche et immergés. Il se jette dans l’eau froide pour aller à leur secours lorsqu’il constate qu’il y a dans les faits deux enfants en plus de l’adulte.

Les trois sont en hypothermie et incapables de bouger ou de parler. L’agent prend un enfant et le ramène dans le bateau et répète avec le second. Il procède ensuite au sauvetage de l’adulte en parvenant à le faire basculer dans l’embarcation.

Le policier les réchauffe de son mieux tout en gardant contact avec l’homme jusqu’à leur arrivée au rivage, où ils les confiera aux ambulanciers. Tous trois s’en sortiront indemnes.

Un homme manquant

La mission de l’agent Alexandre Talbot se poursuit lorsqu’il apprend qu’un deuxième adulte manque à l’appel. L’uniforme détrempé, il participe avec ses collègues à une battue de plusieurs kilomètres sur les deux rives à la recherche du disparu, mais en vain.

La dépouille sera retrouvée par des plongeurs dans la rivière quelques jours plus tard, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd.

» Les gestes extraordinaires que ce policier a accomplis nécessitaient beaucoup de ténacité et de sang-froid. Il a pris des risques motivés par le désir de sauver plusieurs vies. Pour venir en aide à ces personnes en détresse, il s’est surpassé dans des circonstances inhabituelles. Ses valeurs d’altruisme et de courage ont de quoi susciter notre admiration et notre profonde gratitude! », a témoigné François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, dans un communiqué.

Pour sa part, la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a noté que les personnes rescapées avaient bénéficié de « l’endurance physique et de la détermination à toute épreuve » de M. Talbot.

Enfin, Yves Montigny, député de René-Lévesque, n’a pas manqué de souligner le courage, la rapidité d’action et la bravoure du policier honoré. Il a également ajouté la contribution importante du citoyen présent pour offrir son aide avec son embarcation