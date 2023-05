Lénième se laisse aller dans sa créativité

Le 11 mai marquait une journée bien spéciale pour l’artiste-peintre de Baie-Comeau, Lénième, qui a pu dévoiler devant tous les curieux d’art le résultat d’un projet qui lui tient à cœur.

Après une résidence créative de deux mois à l’Alternative, soit du 9 mars au 14 mai, Lénième, de son nom Jérémie Fougères-Landry, dévoile une œuvre remarquable séparée en neuf tableaux, intitulée Entre aujourd’hui et demain.

D’emblée, son premier sentiment lors de son vernissage est le soulagement. « Oui, soulagé d’être arrivé à quelque chose de joli », déclare-t-il. « Parce qu’un projet de cette envergure-là, je ne savais pas à quel point j’étais assez mature artistiquement pour le mener à bien », soutient Lénième, fier et humble de ses grandes toiles suspendues à la salle d’exposition de l’Alternative.

« Je m’étais mis dans l’optique de faire de la distance, de la perspective, de la lumière, du noir et je voulais amener du chaud et du froid », exprime-t-il. Comment bien représenter le sentiment qui l’habite, propulsé par la nature, son environnement, tout en créant l’émotion et le détail visible au public ?

« Je voulais tellement de paramètres et tout ça sur 40 pieds en 9 tableaux, ce qui était aussi un défi pour trouver où allaient les séparations », poursuit-il.

Le concept de l’ensemble, au début de sa création, il le voyait. Il avait déjà cette idée de créer « chaud versus froid ».

« J’aime évoquer les ciels, les vagues et le chaos de la nature », explique celui qui travaille beaucoup avec la technique de coulage, ce qui lui permet d’aller plus loin dans son mouvement qu’avec le pinceau. Ce sont deux mois qui lui auront permis de grandir dans sa façon de concevoir et de réfléchir son projet.

Il réalise, tout en contemplant la magnifique fresque que composent les tableaux et ses quelque mille arbres : « Ça a été trippant de voir que je savais assez bien travailler pour le faire et que ma méthodologie de travail au bout d’autant d’années de peinture était assez solide pour embarquer dans un gros projet comme ça. »

En deux mois, il a pris le temps de s’approprier les lieux. Le jour, la nuit ou les fins de semaine, rien ne pouvait ralentir l’ardeur de l’artiste à revenir à l’Alternative afin d’y laisser aller sa création. « Chaque petit moment que j’avais de libre, j’étais ici en train de travailler sur ce gros tableau qu’on voit aujourd’hui », se remémore Lénième.

Lénième devant ses œuvres.

De l’art dans sa ville

Lénième a profité de chaque moment que lui a offert sa résidence dans un lieu où la vie culturelle est en pleine effervescence. « Il y a des artistes résidents ici, il y a beaucoup de spectacles à l’Ouvre-Boîte Culturel. Ce qui a fait une belle circulation. Des gens qui ont vu le début du processus, d’autres qui m’ont vu en train de couler des ciels », se souvient-il.

« Ça a permis que ce soit vivant dans la communauté », lance le Baie-Comois, fier de voir la place que l’art occupe dans la ville. « On est dans un spot où il y a eu beaucoup d’art avant et où il y en aura beaucoup après, ce qui rappelle mon nom d’artiste aussi. Je ne suis pas le premier ni le dernier, je suis une petite part de tout ça, mais quand j’y suis, je laisse ma petite trace », relate Jérémie Fougères-Landry.

L’artiste réfléchit toujours à l’endroit où il exposera sa création. Chose certaine, il espère en faire profiter les résidents et les passants de Baie-Comeau.