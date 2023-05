L’année dernière, l’exposition des finissants du programme Arts, lettres et communication s’intitulait (Я) évolution. La cohorte avait ravi le public grâce à ce projet final. Photo courtoisie

Jour de vernissage, jeudi, pour les finissantes en Arts, lettres et communication

Les sept finissantes du programme Arts, lettres et communication du cégep de Baie-Comeau convient le public au vernissage de leur exposition intitulée Comment va-t-on se souvenir de cette tempête?

Gratuit et ouvert à tous, l’événement aura lieu le jeudi 18 mai à 17 h et se déroulera à l’Alternative de Baie-Comeau.

Les étudiantes vont révéler leurs créations littéraires et artistiques au public et prendront la parole à tour de rôle pour les expliquer. Ce projet final s’inscrit dans le cadre de leur dernier cours et doit intégrer les techniques apprises durant leur parcours, tout étant en lien avec le thème choisi par chacune.

Audrey Givern-Héroux, enseignante en littérature et responsable de l’exposition, a accompagné la cohorte durant le processus créatif. Elle annonce la couleur en félicitant ses étudiantes : « Elles ont des projets tellement aboutis, ambitieux et créatifs qui portent des propos sur des enjeux d’actualité. »

Les finissantes, aux profils bien différents, sont fières de partager l’aboutissement de leur travail. L’une d’elles, Allison Poirier, confie : « La présentation de notre projet final représente la fermeture d’une étape grandissante et enrichissante. »

Les thèmes choisis par chacune sont très variés et devraient aussi séduire une diversité de personnes. Après le vernissage du 18 mai, l’exposition sera présentée jusqu’au 4 juin, toujours à l’Alternative (27, Place La Salle).