34 spectacles pour la programmation automnale du Centre des arts

Le Centre des arts de Baie-Comeau dévoile 34 spectacles pour sa programmation de l’automne 2023.

La chanteuse Isabelle Boulay invite Baie-Comeau dans son voyage D’Amériques et de France le 4 octobre, juste après le passage des artistes Lydia Képinski et Marie Gold, qui débuteront la saison en chanson avec un plateau double le 21 septembre.

Les amateurs de country sont invités à une soirée avec le chanteur Francis Degranpré. Se succéderont également sur la scène du Centre des arts Michel Rivard, Les Trois Accords, Alexandra Stréliski, le quatuor Tocadéo, le spectacle Guitar Story 2.0 et le groupe Le Vent du Nord.

Baie-Comeau recevra aussi le duo Hauterive, composé de Mara Tremblay et Catherine Durand, ainsi que l’artiste innu de Maliotenam, Matiu.

L’humour attire toujours autant les foules à Baie-Comeau et le public sera servi avec une sensation au Québec, Simon Leblanc, le 13 septembre. L’humoriste Mike Ward sera ensuite de passage pour la tournée de son podcast Sous Écoute le 29 septembre. Il sera aussi possible de rire avec Christian Bégin, Ève Côté, Simon Gouache et Jo Cormier.

Coup de théâtre avec la pièce Verdict, mettant en scène Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet, présentée le 9 septembre, et le grand classique québécois, Symphorien, à l’affiche le 1er décembre. Le Centre des arts propose aussi dans sa programmation la pièce i/O de Dominique Leclerc et Albertine en cinq temps – L’opéra de Michel Tremblay.

Les Nords-Côtiers seront très heureux d’apprendre que la Ligue Nationale d’Improvisation s’arrêtera en ville le 18 septembre, avec leur spectacle La LNI s’attaque au cinéma et que la troupe de cirque Éloize sera de passage un mois plus tard.

Le Centre des arts offre un petit cadeau au public dans le cadre des festivités de son 30e anniversaire, soit la conférence Panorama historique de la dramaturgie québécoise qui sera offerte gratuitement le 25 septembre.

Retour des séries thématiques

Cet automne, c’est le retour des séries bien aimées du public, soit la Série Danse et la Série Famille.

Pour 100 $, quatre spectacles de danse de l’année 2023-2024 sont offerts. Durant cette saison, les troupes de danse The Ruggeds, Côté Danse, Rubberband et la compagnie Sylvain Émard énergiseront la scène à Baie-Comeau.

Les petits et grands seront aussi heureux du passage des spectacles familiaux Alice de l’autre côté, Département des retours des sœurs Kif-Kif, Glitch ainsi que Les créatures de Jurassique.

Mise en vente

La mise en vente grand public commencera le lundi 29 mai à midi. Toutes les informations se trouvent sur le site Internet du Centre des arts ou en appelant à la billetterie.