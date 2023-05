Vandalisme à Baie-Comeau : ça donne un choc!

Le mardi 9 mai en début d’après-midi, un feu a été déclenché sur la piste d’athlétisme de la polyvalente des Baies de Baie-Comeau. La Sûreté du Québec a confirmé qu’il s’agit d’un acte de vandalisme. L’arrestation d’une personne mineure s’est déroulée la journée même.

« C’est vraiment un choc cette situation », a déclaré Gaétan Simard, entraîneur-chef du club d’athlétisme de Baie-Comeau. M. Simard a confié qu’il a reçu beaucoup de témoignages et d’inquiétudes de la part d’élèves, de parents et même d’anciens athlètes du club.

Une vague d’émotions les a habités et l’entraîneur dit avoir pris le temps de parler avec ceux qui en ressentaient le besoin. L’entraînement, dès le lendemain des événements, a d’ailleurs débuté en discutant de cette fâcheuse situation pour permettre à tous de s’exprimer en toute liberté.

Des milliers de dollars en jeu

Selon M. Simard, le méfait se serait produit sur les quatre matelas qui sont utilisés pour le saut à la perche. Les dommages sont évalués à plus de 20 000 $. En plus du matériel, une couverture de protection d’une valeur de près de 1 000 $ a également flambé. Il n’a pas été possible de récupérer la moindre chose à la suite de l’incendie. Tout est considéré comme une perte totale.

Cet incendie a détruit une partie de l’aire d’entraînement de la piste, qui appartient à la Ville de Baie-Comeau. Contacté par Le Manic, Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau explique que des démarches ont été entamées pour connaître l’évaluation du montant que l’instance municipale devra couvrir.

Le comité d’administration du club d’athlétisme et la Ville de Baie-Comeau tiennent à souligner la rapidité du service des incendies. Grâce à cette intervention, les six couloirs de course à pied ainsi que le gazon synthétique ont pu être épargnés.

La piste d’athlétisme a été également endommagée. (Photo : Club d’athlétisme de Baie-Comeau)

Savoir reconnaître le positif

Malgré les circonstances, Gaétan Simard retient le positif de cette affaire. Il souligne l’entraide des athlètes et le soutien par les autres clubs d’athlétisme. L’entraîneur-chef a fait plusieurs appels et a contacté des dizaines de personnes pour s’assurer d’avoir le matériel nécessaire pour ne pas nuire aux entraînements des athlètes.

« Le club de Sept-Îles a offert de nous aider en nous prêtant les matelas dont on a besoin pour la compétition. On tente de trouver un commanditaire qui acceptera de nous les transporter », raconte-t-il. M. Simard a également profité de cette situation pour sensibiliser les jeunes athlètes aux conséquences d’une telle scène.

Il précise qu’un dossier de réclamation et un dossier de vandalisme considéré criminel ont été ouverts par les autorités.

Selon Nancy Fournier, agente aux communications à la Sûreté du Québec, l’appel a été logé à 13 h 15 le 9 mai. Une enquête s’est tenue rapidement et la SQ a procédé à l’arrestation d’un suspect d’âge mineur pour une infraction criminelle. L’individu a été relâché par la suite et les accusations judiciaires n’ont pas encore été établies au moment d’écrire ces lignes.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire n’a pas commenté l’arrestation pour ne pas nuire à l’enquête. « Nous pouvons cependant confirmer qu’au niveau scolaire, des actions ont été prises auprès des suspects et d’autres conséquences pourraient découler selon les résultats de l’enquête », dévoile Patricia Lavoie, régisseuse aux communications.

Championnat régional

Le club d’athlétisme de Baie-Comeau planifie toujours l’accueil la finale régionale d’athlétisme qui aura lieu les 27 et 28 mai comme prévu. Plus de 350 jeunes du réseau scolaire de la Côte-Nord y participeront et tenteront de se qualifier pour le championnat provincial qui se tiendra à Rivière-du-Loup les 10 et 11 juin.