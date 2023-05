1 M$ pour moderniser le système de radiocommunication de Baie-Comeau

L’intégral du système de radiocommunication de la Ville de Baie-Comeau sera enfin modernisé et remplacé par des appareils numériques.

Un octroi de contrat de sept ans avec Sécurgence Inc d’un montant de 1 172 488,72 $ vise la fourniture, l’installation et l’entretien d’un tout nouveau système de radiocommunication.

Ceci englobe tous les systèmes d’urgence, services de sécurité civile, services d’incendie ainsi que les travaux publics, qui travaillent avec cette méthode de communication.

C’est pourquoi le directeur général de la ville, François Corriveau, précise : « L’ensemble de notre service de radiocommunication est désuet. On fonctionne dans un système analogique alors qu’on devrait être dans un système numérique. »

« On était dans une situation assez confortable, dans laquelle ça ne coûtait pas trop cher de maintenir cette vieille infrastructure-là », ajoute ce dernier.

En revanche, au 31 décembre 2023, dans son contrat d’entretien, la Ville perdra la garantie de fonctionnement du système actuel. Pour des « questions de sécurité civile », le directeur général indique que l’instance municipale ne peut se permettre « d’avoir un vide où ça ne fonctionne plus ».

« Ça prend des tours de communications qui sont dédiées à nos besoins d’opérations », explique-t-il, rappelant que cela touche également la couverture sur la route 389.

M. Corriveau rapporte : « Tous nos camions de travaux publics et de sécurité incendie sont dotés de ce type de radio pour assurer la couverture. On sait qu’on a des trous dans le réseau, à certains endroits on ne capte pas. Cela va nous permettre d’améliorer la situation et, avec les récentes ententes qu’on a formulées avec Godbout, Baie-Trinité, Franquelin et la péninsule, on sait qu’on a besoin d’avoir une amélioration et une garantie d’offrir le service aux municipalités qui ont contracté avec la Ville de Baie-Comeau. »

Dans un souci de modernisation et de sécurité, Baie-Comeau est allée en appel d’offres pour évaluer la nature de l’équipement nécessaire pour remplacer le système de radiocommunication. « On a mandaté une compagnie, qui est CIMA+, avec des ingénieurs en radiocommunication qui venaient de l’extérieur de la région. Ils nous ont préparé un devis d’appel d’offres, on est allé en appel d’offres et résultat, un soumissionnaire dans la région qui est prêt à nous offrir le service », souligne M. Corriveau.