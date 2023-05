Baie-Comeau reçoit sa chaise des générations

La mairesse suppléante, Carole Deschênes, et la conseillère du quartier Mgr-Bélanger, Joannie Lajeunesse, ont reçu les jeunes à l’hôtel de ville, afin de les remercier d’avoir pris part à ce magnifique projet. Photo : Ville de Baie-Comeau

Une jolie chaise est apparue lundi soir lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Baie-Comeau.

Installée bien en vue et en permanence dans la salle du conseil, cette chaise a été inauguré le 15 mai par les élèves de deuxième année de l’école Mgr-Bélanger.

« Un enfant nous a mentionné que, comme élus, on prend des décisions pour les adultes, mais aussi pour les enfants, donc pour les générations futures », a mentionné la conseillère Joannie Lajeunesse, en compagnie des membres du conseil.

« En tant qu’élus, quand on prendra des décisions, ce sera autant en matière d’environnement que de transport collectif et l’aménagement du territoire », ajoute cette dernière, appréciant ce « geste fort et symbolique ».

Le projet de la Chaise des générations est initié par le mouvement Mères au front, qui se fait partout à travers le Québec.

Par les couleurs vives peintes sur la chaise, les jeunes ont voulu représenter la beauté de la Côte-Nord, en faisant un clin d’œil au fleuve, aux baleines et la forêt.