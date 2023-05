Denis Miousse président du conseil d’administration du CISSS Côte-Nord et Manon Asselin, présidente-directrice générale, lors de la séance du conseil d’administration du 17 mai.

Le CISSS de la Côte-Nord prévoit un déficit de 108 M$ au 31 mars 2024, principalement en lien avec l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante, a révélé l’établissement mercredi soir.

La main-d’œuvre indépendante (MOI) représente 35 % de la masse salariale au budget 2023-2024.

« Le coût de la MOI est trois fois supérieur à celui d’un employé réseau et explique majoritairement le déficit prévu de 108 101 963 $ », peut-on lire dans une résolution du conseil d’administration du CISSS. « En plus de la MOI, le sous-financement de l’indexation budgétaire en contexte inflationniste et la hausse des frais d’intérêts expliquent cet important déficit », poursuit-on.

« Il y a 27 M$ de frais de déplacement, sans même avoir obtenu une heure de service, parce que la main-d’œuvre indépendante provient de l’extérieur de notre région à 98 % », a souligné Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières du CISSS.

Le CISSS entend poursuivre ses démarches avec les instances ministérielles, afin de trouver « des solutions pérennes ». Des représentations concertées avec les autres régions éloignées du Québec sont présentement en cours.

Par ailleurs, rappelons que le CISSS de la Côte-Nord a jusqu’en 2026 pour s’ajuster et s’affranchir entièrement de la main-d’œuvre indépendante, tel que commandé par le ministre de la Santé, Christian Dubé.