Étude sur le touladi à Manic-1 : le cégep demande l’aide des pêcheurs

Le département de Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) du Cégep de Baie-Comeau appelle à la collaboration des pêcheurs pour une étude sur le touladi.

Il s’agit avant tout d’estimer le nombre de touladis du réservoir Manic-1 et le nombre de géniteurs. Mais ce projet devrait également permettre d’évaluer la croissance des touladis et d’étudier leurs déplacements.

En complétant les statistiques issues de la pêche sur le touladi et d’autres espèces aquatiques, cette étude pourrait aussi améliorer le succès de la pêche tout en consolidant les connaissances des spécialistes sur le sujet.

Ce projet représente aussi une belle occasion pour que les étudiantes et les étudiants en TACH collaborent avec les pêcheurs.

Le programme TACH réalise actuellement cette étude avec l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes, le Conseil des Innus de Pessamit — Territoire et Ressources et leurs partenaires.

Comment participer ?

Pour obtenir des résultats satisfaisants, le Cégep de Baie-Comeau demande la participation des pêcheurs sur le terrain à ce projet.

Afin de mener à bien cette étude, de petites étiquettes ont été apposées autour de la nageoire dorsale de certains touladis.

À la fin de chaque journée de pêche, il est donc possible de soutenir le projet en déclarant les étiquettes observées. Il faut alors remplir un questionnaire disponible en ligne grâce à un code QR (voir ci-dessous).

Afin de faciliter le bon déroulement de l’étude, des panneaux d’information vont être installés aux deux mises à l’eau.

L’établissement scolaire profite de cette occasion pour rappeler l’importance du respect de la réglementation sur le plan d’eau ainsi que les méthodes saines pour la remise à l’eau.

Pour encourager la collaboration des pêcheurs dans le cadre de cette étude, le cégep proposera un tirage avec des prix de participation.