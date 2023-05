Le Port lance le processus pour la réfection majeure du terminal no 5

La Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau entame un projet de réfection majeure du terminal no 5, celui qu’elle a acquis de Produits forestiers Résolu en 2020. Démolition et reconstruction du quai, dragage et réaménagement du stationnement et des voies d’accès sont au menu des prochaines années.

Depuis trois ans, près d’un million de dollars ont déjà été investis par l’organisation pour la préparation du projet. Sa récente démarche publique vise à « annoncer que le processus démarre auprès des instances gouvernementales et qu’on amorce nous aussi notre étude d’impact », mentionne Karine Otis, sa présidente-directrice générale.

Des travaux de caractérisation environnementale seront réalisés cette année dans le havre, tout comme des inventaires de la faune aviaire. « Donc, on continue nos investigations pour documenter les impacts environnementaux et sociaux du projet », poursuit Mme Otis.

Les infrastructures du terminal no 5 ont été aménagées au début des années 60. Le temps ayant fait son oeuvre, elles sont devenues non sécuritaires.

La réfection projetée permettra d’accroître la capacité du port en accueillant plus de navires de marchandises.

Communauté consultée

La corporation mènera des séances d’information sur son projet au cours de l’automne. Les détails seront alors présentés au grand public.

Préalablement, l’organisation aura fait quelques consultations préliminaires auprès des parties prenantes directes, notamment la Société des traversiers du Québec, la marina et la Ville de Baie-Comeau.

« Plus le processus de consultation va avancer, plus le projet va être précis », reconnaît la PDG, qui préfère taire pour le moment l’évaluation préliminaire des coûts.