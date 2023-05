(Photos) Le Club de judo de Baie-Comeau : trois médaillés aux Championnats canadiens

Julie Poitras et Caroline Lessard sont reparties avec respectivement la médaille d’or et de bronze chez les masters. (Photo : Caroline Lessard)

Pour la deuxième année consécutive, le Centre Pierre-Charbonneau de Montréal a accueilli les Championnats canadiens ouverts de judo. Cinq combattants ont représenté le club de judo de Baie-Comeau et trois d’entre eux sont revenus avec une médaille au cou.

Les athlètes du club de Baie-Comeau qui ont combattu lors de ces quatre journées à Montréal l’ont fait avec beaucoup de persévérance, selon Robin Gagné et Stéphane Talbot, les entraîneurs qui ont accompagné les athlètes.

Machiel Talbot a dû affronter sept combats et en gagner cinq de suite pour toucher à la dernière marche du podium.

« C’est un réel honneur de pouvoir vivre ces moments de travail, de stratégie, d’acharnement et évidemment, de voir mon fils et mon athlète terminer sur le podium », a fait savoir Stéphane Talbot, l’un des deux entraîneurs du club et papa de Machiel Talbot qui a gagné la médaille de bronze dans la catégorie U16 moins de 50 kg.

La maman du jeune homme, Caroline Lessard, a aussi mis la main sur une médaille de bronze dans la catégorie masters. Elle explique que son fils l’a beaucoup soutenue avant ses performances et vice-versa.

Mme Lessard raconte qu’elle a commencé à faire du judo simplement pour suivre ses enfants qui pratiquent ce sport. « Julie et moi faisons du judo à cause de nos enfants. Nous avons seulement poussé l’entraînement à un niveau plus intense pour vivre la même chose qu’eux. »

Julie Poitras est d’ailleurs montée sur la plus haute marche du podium dans la même catégorie que Caroline Lessard. Les deux mamans en étaient à leur deuxième expérience de championnats canadiens.

Samuel Roberge Poitras, le fils de Julie Poitras, a terminé au cinquième rang dans sa catégorie régulière, soit le U16 moins de 55 kg. Il a également compétitionné dans la catégorie U18 et a terminé au cinquième rang.

Toujours dans la famille Poitras, Vincent Roberge Poitras a remporté la médaille d’argent dans la catégorie U18 moins de 66 kg. Le jeune homme s’est illustré au sein du club de judo de Baie-Comeau pendant quelques années. Il habite maintenant à Boucherville où il peut pratiquer le sport dans un programme sport-études.

Liliane Trotier pour sa part, a combattu dans la catégorie U16 et U18 moins de 52 kg, mais n’a pas réussi à obtenir un classement. Elle a toutefois gagné beaucoup d’expérience à ses premiers championnats canadiens selon ses entraîneurs.

Le club de judo de Baie-Comeau présentera un gala le 3 juin pour clôturer sa saison.

Galerie photo