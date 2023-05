Alcoa accueille un millier de visiteurs à ses portes ouvertes

L’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau tire un bilan satisfaisant à bien des égards de ses deux journées portes ouvertes de la fin de semaine dernière, qui ont permis à près d’un millier de personnes de découvrir les différentes étapes de la fabrication de l’aluminium à partir de l’arrivée des matières premières par bateau jusqu’à la sortie des plaques et des gueuses de la fonderie.

Au total, 1342 personnes s’étaient inscrites pour la visite de l’aluminerie, mais le magnifique temps qui marquait l’arrivée de l’été à Baie-Comeau a probablement changé les plans de certaines d’entre elles, a indiqué Luc Bourassa, directeur des Ressources humaines et des Communications chez Alcoa, en parlant d’un taux d’assiduité de 72 %.

On aperçoit le tout premier groupe de visiteurs à franchir les portes de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, samedi matin. À l’extrême gauche, Luc Bourassa, directeur des Ressources humaines et des Communications. Photo courtoisie

En plus de permettre à la communauté de découvrir de l’intérieur le plus gros employeur de la Manicouagan par l’entremise d’une multitude de kiosques d’information, de vidéos et de photographies dans différents secteurs de l’usine, l’activité a donné l’occasion aux nombreux employés embauchés ces deux à trois dernières années de faire découvrir leur milieu de travail à leurs proches. « On voulait leur offrir l’opportunité de montrer ce qu’ils font, comment ils le font, à leur famille », précise M. Bourassa.

Les gens ont pu s’arrêter à différents kiosques tout le long de leur visite. Des employés s’y trouvaient pour les renseigner et répondre à leurs questions, comme ici Ianka Dion, à la station consacrée à la santé et la sécurité.

À l’usine, près de 20 % de la main-d’oeuvre ont été embauchés au cours des trois dernières années.

La dernière opération portes ouvertes de l’aluminerie remonte à 2016. Elle était destinée uniquement aux employés et à leur famille. En 2009, l’usine avait ouvert ses portes au grand public le temps d’une soirée, dans le cadre du projet de modernisation de ses installations et de l’amorce du démantèlement des salles de cuves Soderberg.

Malgré toutes les activités portes ouvertes offertes depuis 1957, année de fondation de l’aluminerie, il n’en reste pas moins que la dernière aura été d’une ampleur inégalée.

Des départs aux 15 minutes ont été faits en autobus entre l’ancienne église Saint-Georges et l’aluminerie.

Plusieurs avantages

Luc Bourassa dresse un bilan positif de l’événement, d’abord parce qu’il a permis à de nombreux membres de la communauté de découvrir l’usine.

« Au niveau de l’engagement de nos employés, on a vu beaucoup de fierté, beaucoup de fierté dans les épaules de nos travailleurs qui montraient ça à leurs enfants, à leurs conjointes », poursuit le directeur Ressources humaines et Communications.

Les bénéfices pourraient également se ressentir dans le recrutement. « Lorsque je m’identifiais comme directeur des ressources humaines, il y a des gens qui sont venus me voir après la visite pour me dire est-ce qu’on peut appliquer », mentionne M. Bourassa, en ajoutant que des visiteurs ont réalisé que le milieu de travail dans une aluminerie n’était pas si mystérieux.