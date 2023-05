Quatre cadets déployés sur la Côte-Nord

Dès aujourd‘hui, le Programme de cadets de la Sûreté du Québec sera de retour dans 77 villes et municipalités de la province. Photo archives

Avec le retour du programme de cadets de la Sûreté du Québec (SQ), deux cadets seront déployés dans la MRC de Manicouagan et deux au poste principal de la MRC de Sept-Rivières.

Les cadets assureront, entre autres, une présence dans les quartiers et les parcs. Ils seront présents afin de répondre aux demandes de renseignements des citoyens et vont également bonifier le travail des patrouilleurs, grâce à de la surveillance et de la prévention auprès de la population.

La SQ reconduit ce programme pour une 13e année, dans 77 villes et municipalités du Québec pour une période de 10 à 12 semaines consécutives.

Cette année, 220 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés. Rappelons que le programme de cadets de la SQ se distingue par l’expérience de travail enrichissante qu’il procure aux futurs policiers.