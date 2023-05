Le CÉA de l’Estuaire s’implique pour l’accès aux services de francisation

Alors que le gouvernement du Québec lancera, le 1er juin, une plateforme d’accès unique pour l’apprentissage du français, le Centre d’éducation des adultes (CÉA) de l’Estuaire est prêt à accompagner la clientèle dans les démarches d’accès à des services de francisation.

Il propose également une variété de services personnalisés et adaptés aux besoins tant des personnes issues de l’immigration que des entreprises ou des personnes déjà établies au Québec dont le français n’est pas la langue maternelle.

Afin de répondre à la demande croissante pour des services de francisation en région, le CÉA de l’Estuaire vient de créer deux nouveaux postes d’enseignants, qui permettront d’offrir de la formation sur l’ensemble du territoire du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Dispensés par des enseignants qualifiés, les services de francisation pourront par ailleurs être offerts aussi bien en présence qu’à distance, à temps plein ou à temps partiel, en journée ou en soirée de manière à répondre efficacement aux besoins des différentes clientèles.

« Nous sommes en mesure de répondre aux besoins d’un très large éventail de gens désireux d’apprendre le français ou de se perfectionner dans cette langue. Alors que les enfants des familles immigrantes fréquenteront l’école et y apprendront le français, de notre côté, nous pouvons notamment accompagner et former les parents pour qu’ils soient davantage à l’aise avec la langue et puissent fonctionner plus facilement dans leur nouvel environnement », explique la directrice du CÉA de l’Estuaire, Nathalie Lagacé.

Une variété de services

Partenaire du gouvernement du Québec dans le déploiement des services d’apprentissage du français offerts gratuitement à l’ensemble des clientèles, le CÉA de l’Estuaire propose une vaste gamme de services et d’avantages aux personnes en processus de francisation.

« Se voulant un milieu d’intégration naturel, il donne entre autres accès à des services éducatifs complémentaires offerts par des professionnels en orthopédagogie, en orientation professionnelle et scolaire, en travail social et plus encore », précise la régisseuse aux communications, Patricia Lavoie, par voie de communiqué.

L’établissement offre également le service de reconnaissance des acquis scolaires et en emploi en plus de permettre aux personnes inscrites de poursuivre leurs études.

Le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire peut aussi répondre aux besoins des entreprises, qui sont de plus en plus nombreuse à accueillir des travailleurs ayant besoin de perfectionner leur apprentissage du français.

Mais au-delà de la francisation, plusieurs autres services et opportunités sont aussi offerts aux entreprises désireuses de former ou fidéliser leur personnel.

Accompagnement

Notons que la toute nouvelle plateforme du gouvernement du Québec vise à faciliter l’accès aux services gouvernementaux d’apprentissage du français en créant une porte d’entrée unique pour s’informer et s’inscrire aux cours offerts.

Le CÉA de l’Estuaire souhaite faire savoir à la population que son personnel est disponible pour soutenir les personnes ayant besoin d’aide pour accéder à la plateforme ou compléter les documents d’inscription.

Grâce à ce service d’inscription centralisé, le gouvernement du Québec fera par la suite lui-même l’évaluation des dossiers avant de référer les personnes inscrites vers les organismes, qui prendra le relais pour leur offrir de la formation adaptée à leurs besoins.

Les personnes désireuses de recevoir de l’information sur les services de francisation offerts au CÉA de l’Estuaire ou ayant besoin d’accompagnement ou de support dans leurs démarches sont invitées à contacter le personnel au 418 589-0867, poste 3074.