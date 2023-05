Pont Touzel : le MTQ ignore toujours combien de temps durera la fermeture

En cette deuxième journée de la fermeture du pont Touzel, les réponses se font attendre. Les causes de la fissure sont toujours inconnues et la durée de la fermeture est toujours indéterminée. En date de mercredi, un pont aérien est mis en place pour les citoyens qui ont des besoins urgents et pour le transport de denrées.

Le ministère des Transports (MTQ) a fait une mise à jour de la situation de la fermeture du pont Touzel, mercredi.

Une fissure sur une poutre du pont découverte mardi, lors de l’inspection générale annuelle, a mené à la fermeture immédiate de l’infrastructure, isolant la Minganie du reste du Québec.

Le MTQ affirme qu’il est encore trop tôt pour connaître l’ampleur des travaux qui seront nécessaires pour réparer la structure, ou la durée de sa fermeture.

« On a commencé des analyses sur la capacité portante de la structure et les résultats devraient être connus sous peu », dit Sarah Gaudreault, porte-parole du MTQ.

« Les analyses permettront de déterminer les interventions à préconiser sur la structure, pour rétablir un accès minimal aux communautés », ajoute-t-elle.

Ce n’est qu’une fois ces analyses terminées que le MTQ sera en mesure de donner plus d’informations.

Fissure inconnue

Lors de l’inspection générale effectuée en 2021, une fissure de 1,25 mm avait été notée au rapport d’inspection. Celle-ci se situait sur le mur de front, qui se prolonge dans l’assise. Toutefois, la porte-parole du MTQ confirme qu’il ne s’agit pas de cette fissure.

« Elle n’était pas présente lors de l’inspection générale en 2021 », dit Mme Gaudreault.

« En 2022, lors de l’inspection annuelle, on faisait état de défaut au dispositif de retenue. Il n’était pas question de fissure », précise-t-elle.

La porte-parole souligne aussi que le projet de relocalisation de la 138 n’a rien à voir avec les anomalies détectées sur la structure.

Pont aérien

Dès mercredi 10 h, deux appareils ont été mis en place pour effectuer le transport de denrées et de passagers.

Pour les personnes, un avion neuf places est réservé pour assurer deux vols aller-retour avec une possibilité d’un troisième vol, si nécessaire.

« Les besoins en santé seront priorisés. Mais à ce moment-ci, je ne pourrais pas vous dire comment cela va se faire. J’ajoute qu’il n’y aura pas de frais pour les passagers », dit Mme Gaudreault.

Pour le transport de Sept-Îles vers Havre-Saint-Pierre, le MTQ n’est pas en mesure d’expliquer comment fonctionnera la priorisation.

Un appareil 737 est nolisé pour effectuer deux vols aller-retour, pour transporter uniquement du cargo des denrées alimentaires.

Les gens qui souhaitent avoir des informations supplémentaires peuvent téléphoner au 1-877-644-4545.

Ekuanitshit

Le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, n’est pas inquiet pour le moment, même si sa communauté se retrouve isolée.

« Ça ne nuit pas pour l’instant. Nous allons attendre la mise à jour à 14 h 30 pour voir comment on s’organise… Nous avons MedEvac pour les urgences », a-t-il indiqué au Nord-Côtier.

– Collaboration Alexandre Caputo