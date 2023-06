Drame à Portneuf-sur-Mer : 4 enfants inanimés et un homme manquant à l’appel

Quatre jeunes enfants ont été trouvés inanimés tôt le 3 juin à proximité des berges de la plage à Portneuf-sur-Mer.

Contrairement au titre lié à une version antérieure du texte, les décès ne sont pas confirmés.

Selon les informations de la sergente Catherine Bernard de la Sûreté du Québec (SQ), un groupe de 11 personnes serait parti pêcher hier soir. La SQ a été appelée vers 2h cette nuit, car cinq d’entre eux manquaient à l’appel.

Cette dernière indique que les enfants ont été transportés au CLSC et attend toujours des nouvelles.

Des recherches sont toujours en cours dans le secteur pour retrouver un homme d’une trentaine d’années.

Les six autres personnes ont été secourues à temps.

La sergente Bernard informe qu’une équipe d’enquêteurs, des plongeurs et des embarcations des forces armées sont à l’œuvre pour retrouver l’homme.

Elle précise aussi les personnes sont parties pêcher à pied sur le long des berges et sont fait surprendre par la marée montante.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny a partagé ces mots sur sa page Facebook :

« Je suis bouleversé par le drame survenu à Portneuf-sur-Mer. Je suis de tout cœur avec les proches des victimes et avec la communauté. Je remercie les équipes de secouristes qui effectuent toujours des recherches. »

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, envoie aussi un message de soutien :

« Mes pensées les plus douces accompagnent les Portneuvois et la population de la Haute-Côte-Nord dans la tragédie qu’ils traversent. Mon cœur de mère est avec vous et toute mon équipe est

disponible pour vous. Amour »