Baie-Comeau réactive le projet de passerelle près des Hémérocalles

Les élus de Baie-Comeau réactivent le projet de passerelle piétonne enjambant la rivière Amédée, entre l’avenue des Hémérocalles et le secteur de la SAQ et IGA. Elle pourrait aussi permettre la création d’un nouveau tracé pour rendre la piste cyclable plus sécuritaire.

Les astres seraient-ils enfin alignés pour la construction d’une passerelle enjambant la rivière Amédée à partir de l’avenue des Hémérocalles, doublée d’un nouveau tracé de piste cyclable ? Il faut y croire de plus en plus grâce aux promoteurs intéressés à développer des projets à l’est du plan d’eau.

En décembre 2022, le directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau, laissait déjà entrevoir la possibilité de ressortir des boules à mites le projet de passerelle piétonne après une douzaine d’années. Il prévenait cependant qu’il faudrait des résidents dans le secteur pour le justifier.

Or, au cours des dernières semaines, M. Corriveau en a rajouté pendant qu’il décrivait les modifications au règlement d’urbanisme souhaitées ici et là par la Ville, notamment du côté sud du boulevard Pierre Ouellet entre la rivière Amédée et le feu de circulation près du CLSC. Modifications justifiées par des promoteurs sérieux, entre autres pour un terrain commercial le long du boulevard, tout près de la rue des Hémérocalles.

D’après lui, le conseil municipal est très disposé à étudier le projet de passerelle et piste cyclable. « On parle de faire la passerelle sur la rivière Amédée pour relier le secteur des Hémérocalles avec le secteur derrière la SAQ et IGA. On va faire faire des études pour voir si on peut le faire, parce qu’on aimerait déplacer la piste cyclable pour qu’elle passe à l’intérieur du quartier et qu’elle s’en aille par le petit chemin de déviation jusqu’à la station de traitement des eaux. »

La Ville n’aurait même pas à adopter un règlement d’emprunt puisque celui qui avait été accepté en 2011 sous le règne de l’ex-mairesse Christine Brisson est toujours valide. « À l’époque, les coûts étaient jugés trop dispendieux et le développement résidentiel n’allait pas assez rapidement pour justifier l’investissement. Mais là, on a un gros commerce ici, puis un bloc là, bien plusieurs blocs, on commence à se dire ça vaut la peine de rendre attrayant le secteur », a mentionné François Corriveau, tout en pointant un plan devant lui.

Une piste sécuritaire

Le tracé actuel de la piste cyclable aux abords d’IGA est loin d’être sécuritaire et en le déplaçant dans le secteur résidentiel, ce serait un gain important.

Le tracé actuel de la piste cyclable, qui longe la rue de Bretagne jusqu’aux feux de circulation du boulevard Laflèche, est particulièrement accidentogène à proximité de la SAQ et d’IGA.

Il faut dire que si les investissements prévus le long de Pierre-Ouellet se réalisent, le trafic augmenterait et la dangerosité du secteur pour les cyclistes serait exacerbée.

Du côté de la Corporation Véloroute des Baleines, son directeur général, Denis Villeneuve, ne peut qu’être charmé par l’éventuel déplacement de la piste cyclable. Invité à réagir, il a indiqué ne pas avoir été mis au courant du projet à ce jour, mais a ajouté : « À froid comme ça, c’est un projet qui fait du sens en autant que le contact avec le IGA et la SAQ reste là. »

M. Villeneuve a rappelé l’importance que le vélo soit un mode de transport actif et sécuritaire pour non seulement pédaler pour pédaler, mais aussi pour effectuer ses commissions.

« Le boulevard La Salle, c’est une opportunité manquée. Ces erreurs-là, on ne veut plus les répéter », a-t-il insisté, en faisant référence aux travaux de réaménagement de l’artère principale voilà plusieurs années qui auraient tellement pu offrir davantage aux cyclistes.

Feux de circulation

Rappelons que le dossier des feux de circulation à installer à l’intersection de l’avenue des Hémérocalles et boulevard Pierre-Ouellet a été réactivé en 2022. Lui aussi avait été mis de côté voilà une dizaine d’années.

La Ville de Baie-Comeau souhaite franchir l’étape des plans et devis et des appels d’offres d’ici la fin de 2023 en vue de réaliser les travaux en 2024. « Il faut qu’en 2025 ce soit fonctionnel. (…) C’est arrimé avec le calendrier des investisseurs sérieux avec lesquels on discute », a précisé encore M. Corriveau.

Les feux permettront de sécuriser le secteur. L’entreprise qui veut s’y installer aurait bien voulu avoir une entrée directement sur le boulevard, mais le ministère des Transports n’autorise plus aucun accès à partir du boulevard.