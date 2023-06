La Ville de Baie-Comeau a lancé, mercredi, l’imposante démarche de revitalisation et de redynamisation du centre-ville du secteur Mingan en présence de Marie-Josée Paradis, directrice du développement économique, du maire Michel Desbiens et du coordonnateur principal de Rues Principales, Joé Dufour.

Un an pour planifier la revitalisation du centre-ville Mingan

La Ville de Baie-Comeau lance sa démarche de revitalisation et de dynamisation du centre-ville du secteur Mingan et, par le fait même, annonce la tenue d’un sondage auprès de la population.

En conférence de presse mercredi, le maire Michel Desbiens et la directrice du développement économique, Marie-Josée Paradis, ont officialisé l’enclenchement de la démarche aux côtés de Joé Dufour, urbaniste et coordonnateur principal de Rues principales, un organisme qui accompagnera la municipalité tout au long de la prochaine année.

Ce n’est pas d’hier qu’il est question de revitaliser le centre-ville du secteur Mingan, qui souffre de plusieurs maux avec un taux important d’inoccupation des locaux commerciaux (18 % en 2022, comparativement à une moyenne québécoise de 4 %), la désuétude des bâtiments et espaces publics et la vocation non définie du secteur lui-même.

« On le sait, notre centre-ville est dévitalisé et peu visité », a d’ailleurs fait remarquer M. Desbiens, qui mise sur la planification à venir pour changer la donne.

Voici un aperçu du centre-ville du secteur Mingan du côté de la rue de Puyjalon.

De son côté, Mme Paradis a parlé de la volonté de tous les acteurs impliqués à faire du centre-ville une richesse collective grâce à la mise en place de conditions qui assureront le succès de l’opération.

Pour y parvenir, la direction du service économique, qui chapeaute le projet, souhaite une importante mobilisation citoyenne, la stimulation de l’occupation commerciale et l’embellissement des bâtiments et des espaces publics tout en créant une ambiance et une animation dans le secteur.

Un centre-ville fort

Une municipalité se doit d’avoir un centre-ville fort, c’est essentiel, selon le coordonnateur principal de Rues principales, une organisation qui existe depuis 40 ans.

« Il faut travailler sur plusieurs fronts quand on dynamise les centres-villes. C’est pas seulement changer les trottoirs ou de mettre des nouvelles marquises qui peuvent faire une différence, ça va vraiment être un tout », a souligné M. Dufour, en parlant d’une approche multidisciplinaire qui doit englober les commerces, mais aussi l’aménagement, le design, l’identité et le marketing territorial.

Les travaux des prochains mois permettront également la mise en place d’une stratégie de développement commercial. « Il y a plusieurs façons de travailler. Est-ce que c’est un nouveau programme de subventions pour la rénovation des façades? On a tout plein d’idées, il y a des exemples partout au Québec », a poursuivi Joé Dufour.

Ce dernier voit la présence de deux centres-villes à Baie-Comeau comme un défi, mais qui peut aussi devenir une opportunité en menant à une complémentarité. « On croit quand même que c’est essentiel de trouver cette complémentarité-là et cette synergie entre les secteurs commerciaux. L’idée, ce n’est pas de copier ce qui s’est fait dans Marquette. »

Des consultations

La Ville de Baie-Comeau et Rues principales ont déjà entrepris des consultations auprès des citoyens et de différents acteurs concernés par le dossier.

Un sondage populaire en ligne vient d’être lancé sur la page Facebook et le profil LinkedIn de la Ville de Baie-Comeau. Les gens ont jusqu’au 10 juillet pour le compléter.

« Plus les gens vont nous donner leur avis, vont y mettre leurs couleurs, plus le centre-ville va être mobilisateur et à leur image », a insisté la directrice du développement économique.

Le mandat accordé à Rues principales représente un investissement de 99 000 $. La contribution de la Ville se limite à 69 000 $ puisqu’elle fait partie des huit collectivités sélectionnées pour un accompagnement dans le cadre du projet Près du coeur, de Rues principales.