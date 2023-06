Les Témoins de Jéhovah s’installent sur le boulevard La Salle

Sans toit permanent depuis plus d’un an à Baie-Comeau, les Témoins de Jéhovah viennent d’entamer la construction de leur future Salle du Royaume sur un terrain sis au 255, boulevard La Salle.

Le nouveau bâtiment devrait être complété en décembre 2023. Doté d’une capacité de 85 places, il deviendra le centre d’enseignement biblique des 45 fidèles de la Manicouagan et sera ouvert aux gens qui souhaitent se joindre à eux.

Depuis 1992, la Salle du Royaume était sise au sud de la rue Jalbert à Baie-Comeau. Mais comme ce terrain était ciblé par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la construction de la future maison des aînés, « on a coopéré gentiment (et) pas pour faire un coup d’argent », indique Dany Esperanza, porte-parole des Témoins de Jéhovah du Canada pour la région de Québec.

Depuis la vente de leur propriété au coût de 885 900 $, les fidèles se réunissent chaque semaine dans un local temporaire du centre Laflèche. À compter de décembre, ils pourront le faire dans leur nouvelle Salle du Royaume, construite au coût de 850 000 $ grâce à la main-d’oeuvre bénévole.

Présents dans la Manicouagan depuis le début des années 60, le tout premier bâtiment des Témoins de Jéhovah se trouvait à Pointe-aux-Outardes. Il avait été construit en 1976 avec du bois récupéré du barrage Outardes 2.

Structure moderne et respectueuse de l’environnement, promet-on, la nouvelle salle « contribuera à la qualité de vie du voisinage », lit-on dans un communiqué. Le terrain concerné voisine le commerce Boulons Manic et le chemin d’accès au site de dépôt des neiges usées du secteur Marquette.

Les travaux de construction sous la responsabilité de Hugues-Antoine Plessix, un habitué des projets de rénovation et de construction de la communauté.

La chantier de la future Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah vient de s’amorcer sur le boulevard La Salle à Baie-Comeau. Le responsable des travaux, Hugues-Antoine Plessix, est entouré de son équipe de bénévoles.

Le bâtiment du boulevard la Salle sera entièrement financé par des offrandes volontaires. Pour maximiser ces dons, la plupart des travaux seront réalisés par des bénévoles venus de plusieurs régions du Québec.

Retour du porte-à-porte

Avec la fin de la pandémie de COVID-19, les fidèles ont repris leur traditionnel porte-à-porte. « C’est quelque chose qui nous donne beaucoup de joie de rencontrer les gens, leur demander comment ça va », soutient Dany Esperanza.

Selon lui, beaucoup de personnes sont rassurées par la présence des Témoins de Jéhovah. » Elles nous disent on s’ennuyait de vous autres. »

Questionné sur le fait que le porte-à-porte ne fait certainement pas l’unanimité au sein de la population, le porte-parole régional répond ceci : « Comme disait ma grand-mère, il y a juste les pièces d’argent qui sont amies de tous. »