Changements climatiques : un vote majoritaire pour la motion bloquiste

Les députés de la Chambre des communes, à l’exception des conservateurs, ont appuyé hier la motion du Bloc québécois, visant à intensifier de manière significative l’action gouvernementale dans la lutte aux changements climatiques.

« Ce geste de ralliement pourrait marquer un tournant décisif en faveur de l’adoption de moyens permettant enfin de réaliser les objectifs climatiques », lance le chef du parti, Yves-François Blanchet.

Le Bloc québécois soutient que la motion agit dans la prévention des impacts des changements climatiques ainsi que dans le soutien aux communautés éprouvées par les catastrophes.

« Nous sommes à ce moment charnière où des décisions essentielles doivent être prises, notamment en délaissant le pétrole au profit des énergies renouvelables, celles-ci étant d’ailleurs un meilleur modèle de création de richesse que le modèle pétrolier. Il est tard, mais il n’est pas trop tard et il est du devoir du gouvernement de faire les changements qui s’imposent », ajoute M. Blanchet.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, affirme que le gouvernement devra maintenant agir de façon concrète.

« Il faudra que ce gouvernement, qui a la parole verte facile, fasse suivre ses bottines et cesse de subventionner l’industrie des énergies fossiles de façon directe ou détournée, comme il le fait en ce moment. Le dernier rapport d’Exportation et développement Canada (EDC) révèle en effet que le fédéral a augmenté son financement direct au secteur pétrolier et gazier en 2022. C’est 1,3 milliard$ qui ont été généreusement versés en prêts à cette richissime industrie, soit davantage qu’en 2021. C’est scandaleux et ça doit cesser maintenant », déclare Mme Gill.

« Oui, le défi environnemental est grand, et nous n’en connaissons pas toute l’ampleur, mais l’adoption de la motion d’aujourd’hui et la solidarité démontrée par plusieurs partis marque un pas dans la bonne direction », conclut-elle.