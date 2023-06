Action-Chômage réclame une mesure exceptionnelle au gouvernement Trudeau

Les travailleurs de l’industrie saisonnière impactés par les incendies et la fermeture du pont Touzel ont eux aussi besoin d’une mesure exceptionnelle de l’assurance-emploi, clame Action-Chômage Côte-Nord.

Alors que le gouvernement a annoncé des mesures d’urgence visant à assouplir l’accès à l’assurance-emploi pour les personnes touchées par les incendies, les travailleurs de l’industrie saisonnière, durement impactés sur la Côte-Nord, restent « les grands oubliés de ces mesures », selon Action-Chômage Côte-Nord.

Devant le caractère exceptionnel des feux de forêt et de la fermeture du pont Touzel, qui coupait la route 138 en deux, l’organisme nord-côtier se joint au Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) pour demander au gouvernement de Justin Trudeau des mesures exceptionnelles pour soutenir les travailleurs de l’industrie saisonnière.

« Une lettre a été envoyée à la ministre Qualtrough en ce sens », dévoile la directrice d’Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois, par voie de communiqué.

L’organisme qui appuie les chômeurs salue toutefois la réactivité du gouvernement ainsi que l’annonce de la ministre Gould qui invite ceux qui sont affectés par les incendies à présenter une demande à l’assurance-emploi même en l’absence de relevé d’emploi, demandes qui seront traitées en priorité.

« Le gouvernement a donc bien compris le caractère exceptionnel de la situation et l’urgence à prendre des mesures pour soutenir ceux qui se retrouvent en situation précaire », déclare Mme Sirois, déplorant que les travailleurs de l’industrie saisonnière soient, une fois de plus, les grands oubliés.

Les événements majeurs qui impactent la région arrivent au moment du redémarrage de l’industrie saisonnière (pêche, tourisme, etc.). « C’est un désastre pour l’économie saisonnière de la région et une inquiétude énorme pour les travailleurs », témoigne la directrice.

Ceux-ci peuvent bien présenter une demande comme le souligne la ministre Gould, mais qu’adviendra-t-il lorsque leur relevé d’emploi indiquera que le nombre d’heures requis afin d’être admissible aux prestations n’a pas été atteint, questionne en premier lieu Line Sirois.

« Que vont devenir les travailleurs de l’industrie saisonnière qui ont épuisé leurs droits à l’assurance-chômage et ne peuvent redémarrer leur travail à cause des circonstances actuelles ? Et que vont-ils devenir cet automne, s’ils n’ont pas atteint le nombre d’heures requis pour être admissibles aux prestations car leur saison aura été amputée ? », renchérit-elle.

Une mesure exceptionnelle demandée

Action-Chômage demande au gouvernement Trudeau de faire preuve d’humanité envers les travailleurs qui ont été évacués ainsi que ceux qui sont forcés de rester chez eux par manque de travail.

« Il est primordial que le gouvernement de Justin Trudeau annonce des mesures spéciales pour les travailleurs de l’industrie saisonnière qui sont ou qui seront affectés par les feux de forêt et la coupure de la route 138. Il en va de la survie de tout un secteur d’activité et de ses travailleurs », ajoute la directrice.

L’organisme nord-côtier en profite pour rappeler qu’il s’agit « d’un énième exemple de la nécessité d’une réforme de l’assurance-chômage ».