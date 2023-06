Un coup de pouce à Baie-Comeau pour du vélo hivernal et autres

L’aide financière de 111 659 $ permettra notamment à la Ville de Baie-Comeau de se pencher sur une stratégie de développement de l’offre hivernale de cyclisme, un plus pour les touristes et la population. Photo Pixabay

La Ville de Baie-Comeau est au nombre des 26 promoteurs qui se partagent 2,7 M$ pour la réalisation de projets de planification concertée en tourisme responsable et durable.

Grâce à une aide financière de 111 659 $, la Ville souhaite identifier des possibilités d’amélioration de l’offre de mobilité durable, comme le veut le titre du projet retenu dans le cadre de la Destination durable et action concertée, administrée par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD). Les coûts totalisent 168 989 $, en incluant des contributions en biens et services de la Ville.

Pierre-Olivier Normand, agent aux communications, résume ainsi l’essentiel des travaux à venir : « Concertation avec les divers acteurs du milieu dans le but d’évaluer les besoins des clientèles citoyennes, récréatives et touristiques ainsi que les opportunités d’amélioration de la desserte en matière d’offre liée à la mobilité durable au sein du territoire de la Ville de Baie-Comeau dans un ultime but de diversifier l’offre en tourisme et d’améliorer la rétention de la clientèle sur le territoire. »

Dans les faits, le projet doit notamment permettre de réfléchir aux moyens pour structurer une offre qui réponde aux besoins des différentes clientèles. On peut penser à la possibilité de « développer stratégiquement l’offre hivernale dans un souci de prolonger la période touristique tout en répondant à un besoin manifesté par la population de recourir au réseau cyclable en hiver ».

Il est aussi question de « développer un produit d’appel touristique qui saura mettre en valeur la culture locale, les artisans et producteurs, de même que le patrimoine culturel et historique à travers une expérience à saveur écoresponsable ».

Soulignons que le projet de concertation sur les enjeux de mobilité durable liés au tourisme ainsi que le développement d’une offre touristique hivernale pour les cyclistes est complémentaire au projet Baie-Comobilité, un projet axé sur la bonification du transport collectif et actif, entre autres.