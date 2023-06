Baie-Comeau reçoit de l’aide pour son projet de verdissement

La Ville de Baie-Comeau reçoit une aide financière de Québec pour son projet de verdissement. On reconnaît ici le parc des Pionniers, un site très fréquenté par la population. Les outardes et les marmottes l’affectionnent également.

La Ville de Baie-Comeau recueille ces jours-ci les fruits de certaines demandes d’aide financière pour réaliser des projets. Elle vient d’obtenir un montant de 80 625 $ pour l’élaboration de son plan directeur de verdissement municipal, dont le coût total est de 107 614 $, incluant les contributions en biens et services.

On se souviendra que la Ville a également obtenu récemment une aide de 111 659 $ pour un projet de mobilité durable d’une valeur de 168 989 $.

Le tout dernier financement s’inscrit dans le cadre du volet 1 du programme Oasis, qui soutient la planification d’actions de verdissement. Le programme est sous la responsabilité du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Dans un communiqué, on décrit le projet de la Ville de Baie-Comeau comme étant une analyse à réaliser sur les « risques liés aux vagues de chaleur et aux précipitations intenses sur tout le territoire, afin de prioriser les zones d’intervention et d’identifier les solutions d’adaptation qui permettront de réduire la minéralisation du centre-ville ».

Le projet ratisse plus large en englobant la réalisation d’un inventaire des arbres municipaux, histoire de brosser un portrait réaliste de la forêt urbaine.

Appelé à réagir, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a salué le projet de verdissement de la Ville, qui lui permettra, peut-on lire, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la qualité de l’air et en acquérant une expertise dans les projets visant à lutter contre les changements climatiques.