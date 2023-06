Des bourses d’études grâce à la poutine

En plus d’aider des centaines d’hommes par année et leur famille, Homme aide Manicouagan est au cœur des préoccupations de ceux-ci pour leur scolarité. Comment permettre aux hommes de se remettre sur pied et de s’occuper de leurs enfants tout en devant penser à leur avenir et leur carrière ? Grâce à la poutine !

Sur une note plus sérieuse… En collaboration avec monsieur Carl Beaulieu du Bistro La Marée haute & Poutinerie, chaque poutine vendue bénéficiera d’un montant pour enrichir des bourses d’études qui seront octroyées aux papas hébergés à la Maison Oxygène Gens du Nord, le service d’hébergement pour pères et enfants d’Homme aide Manicouagan.

Ces bourses seront consacrées à tous les retours aux études de ces hommes piliers qui ont accepté de mettre un genou par terre afin de mieux se relever pour la suite.

Reprendre sa vie en main, se sortir d’une problématique ou tout simplement demander de l’aide n’est jamais facile pour les hommes de la région. Plusieurs personnes sur le territoire méconnaissent l’organisme Homme aide Manicouagan desservant la Haute-Côte-Nord ainsi que la Manicouagan.

« Ça va leur permettre de se concentrer au maximum auprès de leurs enfants et leurs études », souligne Patrick Desbiens, codirecteur de l’organisme Homme aide Manicouagan.

Pour M. Beaulieu, c’est un engagement naturel de s’impliquer envers sa collectivité. « Ma façon de redonner au suivant depuis que je suis en affaire en restauration a été de m’impliquer auprès des gens dans le besoin », a-t-il lancé. C’est une façon concrète de permettre de redonner l’espoir à ces hommes en difficulté.

L’homme d’affaires a également côtoyé des employés avec divers problèmes qui a pu aider à reprendre leur destin en main.

Les bourses seront remises dès cet automne. Le foodtruck La Poutinerie sera présente le 18 juin lors des festivités de la fête des Pères pour lancer sa saison estivale. Elle y restera tout l’été, soit au 784, rue Jalbert.