De l’eau jaune dans le ruisseau Comeau

Situé près des avenues Talon et Dollard-des-Ormeaux à Baie-Comeau, le ruisseau Comeau avait cette teinte jaunâtre, le 1er juin. Informée de la situation, la Ville de Baie-Comeau a investigué avant d’en conclure qu’il s’agissait de peinture pour le lignage des rues.

Un ruisseau de Baie-Comeau a pris une teinte jaunâtre au début de juin. Questionnée à ce sujet, la Ville de Baie-Comeau a investigué pour en conclure qu’il s’agissait de peinture pour le lignage de rues s’étant déversée dans le réseau pluvial. Le ministère de l’Environnement a été avisé.

La situation a été découverte par un citoyen qui circulait sur l’avenue Talon. La scène l’a évidemment étonné.

À la Ville de Baie-Comeau, il aura fallu une semaine de vérifications avant de confirmer l’origine du déversement dans le ruisseau Comeau, un cours d’eau situé près de l’avenue Talon, mais également non loin de la rue Dollard-des-Ormeaux, où la municipalité possède des bâtiments dédiés au service des travaux publics.

Selon Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville, la peinture jaune qui s’est retrouvée dans le ruisseau a transité par le drain d’un bâtiment lors du nettoyage des véhicules et équipements pour refaire les lignes. « Le drain concerné, à ce bâtiment, se déverse dans le réseau pluvial de la Ville », a-t-il mentionné, avant d’assurer collaborer avec le ministère de l’Environnement pour la prise d’échantillon.

Selon M. Normand, la peinture est le seul produit nocif qui est rejeté dans le drain puisque les autres bâtiments municipaux à proximité, comme le garage, possèdent des bassins de rétention pour les produits utilisés.

Depuis qu’elle a été mise au courant du déversement, la Ville a mis suspendu l’utilisation du drain problématique. « Nous nous penchons déjà sur des mesures à long terme. Nos services internes se penchent sur la situation », de poursuivre M. Normand, qui dit ignorer si pareille situation s’est déjà produite dans le pass.

Signalement reçu

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a confirmé, le mardi 13 juin, avoir reçu un signalement concernant la situation et avoir réalisé une inspection par l’entremise d’un intervenant du service Urgence-Environnement.

« Les faits recueillis lors de cette inspection sont en cours d’analyse actuellement et si on conclut que des manquements à la Loi sur la qualité de l’environnement sont en cause dans cette situation, le MELCCFP n’hésitera pas à utiliser les recours à sa disposition conformément à sa Directive sur le traitement des manquements », a mentionné Ghizlane Behdaoui, conseillère en communications.