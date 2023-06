Le bureau d’accueil touristique de Baie-Comeau retrouve son nid

Le maire Michel Desbiens, en avant-plan, est entouré de conseillers municipaux, soit Carole Deschênes, Michel Beaulieu, Lysandre St-Pierre, Sylvain Girard et Joannie Lajeunesse, lors d’une visite du bureau d’accueil touristique, vendredi.

Le bureau d’accueil touristique (BAT) de la ville de Baie-Comeau retrouve le nid qu’il a longtemps occupé à l’ouest de son territoire, dans un bâtiment qui porte maintenant le nom de Pavillon de la Maison de la faune.

On se souviendra que la Ville de Baie-Comeau avait choisi de déménager son bureau d’accueil touristique au Centre des arts en 2015, puis, deux ans plus tard, au Carrefour maritime.

Depuis le 1er juin, les touristes sont conviés à s’arrêter au 3501, boulevard Laflèche pour prendre des informations auprès des conseillers en séjour. Les gens ont aussi accès à une station de vidange pour les véhicules récréatifs.

Selon le maire Michel Desbiens, qui découvrait l’intérieur du bureau en même temps que des membres du conseil municipal et des médias vendredi, il était tout à fait naturel que le service retrouve ce lieu puisque la majeure partie des touristes qui visitent Baie-Comeau et la Côte-Nord arrivent de l’ouest.

Rébecca Dechamplain et Mathieu Pineault, du service des communications et du tourisme de la Ville de Baie-Comeau, entourent le maire Michel Desbiens.

Réalisés par les employés municipaux, des travaux de rénovation de 20 000 $ auront permis de rendre le lieu et le corridor d’entrée et les toilettes chaleureux, convivial et moderne.

Malgré l’absence de conseillers en séjour dès cette année, le Carrefour maritime mettra des dépliants d’information touristique à la disposition des visiteurs. Aussi, les toilettes de l’édifice demeureront accessibles pendant les heures d’ouverture du restaurant, mais aussi de façon prolongée pendant celles du club nautique.

Il faut rappeler que le retour au bercail du BAT fait suite à l’acquisition par la Ville du bâtiment de l’ancienne Maison de la faune de l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes (ACPMO), dans le cadre d’une entente impliquant aussi le cégep de Baie-Comeau.

Le bureau n’occupe que 25 % de l’espace de plancher. Le reste est réservé au cégep de Baie-Comeau qui lui permettra de préserver la mission d’éducation et d’enseignement l’ancienne Maison de la faune.

Sur une enseigne bientôt installée, les deux missions du nouveau pavillon seront exposées.

Un pavillon du cégep

« Ça va être un des pavillons du cégep. Le cégep va avoir un nouveau pavillon qui lui est dédié à 75 % », indique sa directrice générale, Manon Couturier. Elle promet de l’occuper dans le respect et la reconnaissance de tout ce que l’ACPMO y a réalisé bénévolement pendant de nombreuses années.

Le Pavillon de la Maison de la faune permettra de concrétiser des projets pédagogiques qui, au départ, émaneront du programme de Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH). D’autres départements pourraient aussi y mener des projets, comme celui de Technologie du génie civil.

On sait d’ores et déjà que le projet de classe grandeur nature ainsi qu’un autre pour la recherche liée à l’ensemencement du poisson s’y réaliseront.

Mme Couturier espère que les travaux d’aménagement du bâtiment seront terminés à temps pour la prochaine rentrée scolaire.