25 ans de parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Au carrefour du fleuve et de la rivière Saguenay, le parc marin cogéré par Parcs Canada et la SÉPAQ fête cette année ses 25 ans. Plusieurs sites et sentiers accueillent les visiteurs pour une rencontre intime avec un écosystème des plus spectaculaires.

Un tarif journalier de 8, 50$ donne notamment accès au Centre d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire, au Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir et au Centre de découverte du milieu marin

L’année 2023 est celle du retour des journées thématiques. Le 13 juillet au Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir, participez à la Journée québécoise des phares avec visite des installations et activités thématiques. Les 1er juillet, 29 juillet et 2 septembre au Centre de découverte du milieu marin, vivez l’expérience Jazz sous la lune organisés par l’Odyssée artistique. Les billets sont disponibles auprès de l’organisme.

Le 5 août 2023, au Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir, place à la Journée Parka où chasse au trésor, bricolage et apparition de la mascotte Parka feront plaisir aux enfants. Cette activité sera également offerte au Centre de découverte du milieu marin le 6 août.

Amateurs d’oiseaux, sachez que le Festival des oiseaux migrateurs est de retour le 24 septembre au Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir.

La Journée nationale de la vérité et réconciliation sera soulignée le 30 septembre au Centre de découverte du milieu marin. Projection de courts-métrages autochtones animés et lancement d’une exposition temporaire sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et sur l’historique des pensionnats au Québec vous y attendent.

Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est accessible depuis les régions du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean et peut être parcouru à pied ou en bateau.

Les visiteurs en provenance de Charlevoix pourront s’arrêter au Centre d’accueil de Saint-Fidèle pour planifier leur visite.