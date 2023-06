39e édition éblouissante malgré la pluie de samedi

Malgré la journée pluvieuse du samedi, les organisateurs du Festival de la chanson de Tadoussac (FCT) ont de quoi être fiers. Une programmation qui a fait le bonheur des festivaliers, un passage de flambeau de la direction générale bien réussi, ce sont là quelques faits d’armes à répéter pour l’édition de l’an prochain.

Julien Pinardon, qui assure la direction générale du FCT depuis 2017, était somme toute satisfait de son dernier festival lors de sa rencontre avec le Journal à l’Hôtel Tadoussac dans la journée du dimanche.

« On était bien partis jeudi et vendredi, on s’enlignait pour atteindre nos objectifs, mais la journée de samedi a eu un impact négatif sur les ventes », raconte-t-il.

L’organisation se dit légèrement en déca de son objectif annuel de 4 000 ou 5 000 personnes, qui constitue une bonne année en termes d’achalandage.

Un peu d’émotion pour son dernier festival ? Le futur ex-directeur n’a pas eu beaucoup de temps pour y penser.

« Des gens du public et des bénévoles qui sont là depuis des années prennent le temps de venir me saluer et de me remercier. Ça me fait un petit quelque chose », dévoile-t-il.

Myriam Sénéchal et Julien Pinardon, le duo dynamique.

La nouvelle directrice générale Myriam Sénéchal indique que la présente édition était particulièrement riche pour la participation des bénévoles.

« C’est la plus grosse année pour l’implication des bénévoles. Mis à part les jeunes de l’école qui s’occupent du camping, nous étions environ 115 au total », rapporte-t-elle.

Programmation éclectique

La nouvelle dirigeante a couru durant toute la fin de semaine : « J’ai eu la chance d’aller voir presque tous les spectacles, et de bien comprendre la programmation et de voir les gens s’amuser », exprime-t-elle.

« C’était super », ajoute-t-elle.

La programmation de la 39e édition, Myriam Sénéchal la qualifie de « diversifiée et d’éclectique ». Beaucoup d’emphase a été mise sur les artistes de la relève ainsi que sur les artistes locaux tout en valorisant quelques vétérans établis.

La nouvelle machine à hits de la chanson québécoise, Ariane Roy, s’est déchaîné sur la scène samedi en soirée. « J’avais hâte de revenir, parce que Tadou c’est un de mes festivals préféré », a-t-elle scandé.

Qu’ont en commun Luc de la Rochellière, les Vulgaires Machins, Katia Rock et Peanut Butter Sunday ? La chance d’être dans un gros et petit festival à la fois, de jouer devant de grosses foules à l’écoute et d’aller voir les spectacles de chacun dans le calme. Chez nous à Tadoussac.

Myriam Sénéchal prend des notes pour la 40e édition. « Dans un fichier sur mon cellulaire », révèle-t-elle à la blague.

« On n’a pas eu le temps d’en parler sérieusement, mais nous avons quelques idées. C’est certain que nous voulons organiser quelque chose de gros », promet-elle.

Quoi de mieux qu’un coucher de soleil, de la musique et le centre-ville de Tadoussac?

C’est pas fini

Pour sa 21e édition de spectacles d’été, le FCT renouvelle son alliance avec le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) pour présenter des spectacles en humour, danse et musique tout au long de la belle saison.

Sept rendez-vous sont ainsi organisés au courant de l’été, avec la troupe de danse hip-hop In-Beauty, l’autrice-compositrice-interprète Noé Lira, l’humoriste Guillaume Pineault, la musique instrumentale ambiante de Jorane, Keith Kouna, la chansonnière Cayenne et le groupe Maten.