Logements étudiants : le cégep choisit son promoteur

Manon Couturier et Éric Bérubé, respectivement directrice générale et directeur des services administratifs du cégep de Baie-Comeau, sont bien heureux de voir un promoteur lever la main pour construire des logements pour leurs étudiants.

Le cégep de Baie-Comeau est aujourd’hui assuré de pouvoir compter sur 36 chambres de plus pour ses étudiants de l’extérieur de la Manicouagan dès juillet 2024 puisqu’un promoteur s’est engagé à les construire.

Un récent appel d’intérêt lancé publiquement a permis de recevoir deux propositions. L’une d’elles a été retenue et, le 14 juin, le conseil d’administration du cégep donnait son aval. Le nom du promoteur n’est pas dévoilé pour le moment.

Le projet prévoit la construction d’un immeuble à logements modulaire dans un rayon d’au plus trois kilomètres du cégep. Tout laisse croire qu’il pourrait être construit au centre-ville du secteur Mingan.

L’établissement d’enseigement y louera 36 chambres, qu’il sous-louera ensuite à ses étudiants à environ 500 $ par mois, un prix raisonnable aux yeux de la directrice générale, Manon Couturier, et du directeur des services administratifs, Éric Bérubé.

Un tel partenariat public-privé pour du logement existe très peu dans le milieu de l’éducation au Québec. Outre le cégep de Matane, qui a un projet similaire, c’est le néant.

D’où les nombreuses vérifications effectuées par le cégep de Baie-Comeau auprès du ministère de l’Enseignement supérieur pour s’assurer de bien faire les choses et l’accompagnement serré réclamé au service juridique de la Fédération des cégeps.

Le cégep verrait d’un très bon oeil une construction dans le centre-ville puisque la présence d’une clientèle étudiante pourrait contribuer à dynamiser le secteur, à le rendre plus vivant et à y voir, peut-être, l’arrivée d’un petit café ou d’un dépanneur.

Rappelons qu’une entente de cinq ans liera le promoteur au cégep. Résidant dans la Manicouagan, ce promoteur, qui sera propriétaire du nouvel immeuble, est associé avec une entreprise de finance et marketing et une entreprise de construction.

Insuffisant

Les 36 nouvelles chambres meublées s’ajouteront aux 106 déjà existantes dans l’ensemble des deux résidences du cégep. « Ça a été suffisant longtemps, sauf que là, ça ne fonctionne plus », fait remarquer M. Bérubé.

Il explique que le cégep de Baie-Comeau vit une période de croissance et une augmentation énorme du pourcentage d’étudiants en provenance de l’extérieur de la MRC de Manicouagan et de l’international. « Cette hausse-là arrive au même moment où la ville vit une crise du logement, particulièrement dans le secteur Mingan. »

Manon Couturier tient cependant à saluer la réaction de la communauté aux nombreuses sorties qu’elle a faites concernant l’importance de pouvoir loger les étudiants. « On a eu beaucoup d’appels. On a senti vraiment que les gens avaient le goût de supporter. On a des gens qui nous ont offert des logements, des maisons. On a encore des choses d’affichées. »

« On voit Rimouski qui dit on est en train de refuser des étudiants parce qu’on n’a pas de places, nous on n’est pas là parce qu’on a un mouvement de la communauté », se réjouit celle qui vient d’ailleurs de signer une entente avec l’Office d’habitation de Manicouagan pour la location de 18 chambres dans six appartements cinq pièces et demi pour l’année 2023-2024.

Les nouveaux programmes

Il y a une dizaine d’années, la clientèle étudiante avait chuté à 500, ce qui était supérieur tout de même d’une centaine aux prévisions du ministère de l’Enseignement supérieur. L’automne dernier, la clientèle était passée à 700. Pour la prochaine rentrée scolaire, on s’attend de recevoir entre 750 et 800 étudiants.

La mise en place des trois nouveaux programmes, pour lesquels l’ancien directeur général, Claude Montigny, s’est démené, explique une bonne partie de l’augmentation. On pense aux Soins préhospitaliers d’urgence, à la Technique de pharmacie et aux Techniques policières.

D’ailleurs, les 30 nouvelles places en Techniques policières accordées par Québec en mars 2023 ont toutes trouvé preneurs, ce qui portera le nombre d’étudiants à 50 places à l’automne.

Il faut dire aussi que le cégep consent beaucoup d’efforts dans le recrutement à l’international depuis longtemps et au Québec depuis peu. « La nouvelle ressource qu’on a mise au Québec, on commence à avoir des retombées là là. On perce beaucoup plus le marché de la Haute-Côte-Nord », donne en exemple Mme Couturier.