Projet Uapishka : Une exposition aux mille et une facettes

Le Projet Uapishka a été décrit par ses participants comme l’expérience d’une vie et un partage essentiel entre les cultures. C’est pourquoi les organisateurs veulent faire vivre l’aventure à tous, grâce à une exposition immersive unique, présentée à la Station Uapishka cet été.

Une exposition multimédia était déjà dans les plans des instigateurs du Projet Uapishka, David Béland et Marie-France L’Ecuyer, au moment de le développer.

Cette dernière désire depuis le tout début faire vivre l’expédition au-delà des rencontres entre les autochtones et allochtones qu’il aura provoquées ainsi qu’au-delà du défi sportif accompli par toutes les personnes impliquées.

« L’idée, ce n’est pas juste de montrer des images dans l’exposition, mais c’est de permettre aux gens d’aller à la rencontre de ces jeunes-là. Des jeunes à qui on donne la voix pour aborder les thèmes du rapprochement interculturel », déclare Mme L’Ecuyer.

Des photos, des témoignages, de l’ambiance sonore et encore plus façonneront le projet qui se veut immersif. « C’est un parcours qui sera présenté à l’extérieur, dans un sentier, à proximité de la station », explique l’organisatrice, déjà excitée que le public y assiste.

Dès la fin du mois de juillet, l’exposition sera installée à la Station Uapishka, jusqu’en novembre.

Tous les participants lors de leur rencontre au site Kanapeut. Photo courtoisie

L’expérience

Rappelons que 17 jeunes adultes autochtones et allochtones se sont rencontrés dans un contexte favorisant un rapprochement entre les cultures, ce qui les a ensuite menés à vivre ensemble un énorme défi sportif.

Ils ont passé cinq jours dans les monts Uapishka pour une randonnée dans des conditions hivernales, au mois d’avril, au cœur du Nitassinan de Pessamit.

Une rencontre au site traditionnel innu Kanapeut, le territoire ancestral d’Éric et Michel Kanape de Pessamit, est aussi un moment fort du projet.

Faire revivre l’aventure

« On parle aussi de l’aventure et de l’expédition comme contexte qui est propice et favorable à ce rapprochement et qu’est-ce qui fait qu’elle est une piste intéressante pour initier des activités de rapprochement », indique Marie-France L’Ecuyer.

C’est avec des étoiles dans les yeux que cette dernière raconte les histoires des Innus qu’elle met aussi de l’avant dans l’exposition. « Les Innus nous parlent aussi de leur rapport à leur identité, à leur culture. On comprend comment cela est intimement lié au territoire et à la spiritualité », souligne-t-elle.

Selon elle, le Projet Uapishka a « créé un environnement où toutes les barrières tombent » et où les participants ont été « confrontés à leur vulnérabilité ».

Documentaire

Un court-métrage est également en préparation afin de présenter sous un autre angle le Projet Uapishka. Celui-ci devrait voir le jour à l’automne et sera également proposé pour en faire la diffusion partout au Québec.

