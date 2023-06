Une centaine de cols blancs de plus à Baie-Comeau

Le Syndicat des employés de bureau et de loisirs (cols blancs) de la Ville de Baie-Comeau verra bientôt ses rangs se gonfler de plus du double avec l’intégration d’une centaine d’employés jusqu’alors non syndiqués.

Une entente de principe est intervenue récemment entre les parties patronale et syndicale. L’arrivée dans ses rangs des travailleurs de la Bande estivale et des piscines extérieures et intérieures, des brigadiers scolaires et des surveillants de bâtisses était demandée par le syndicat.

« Ce sont toutes des personnes qui vont aussi voir leur salaire augmenter en moyenne à peu près de 2 $, 2,50 $ de l’heure », prévient le directeur général. Dans certains cas, la hausse peut aller jusqu’à 6 $ de l’heure tandis que pour quelques employés, il est davantage question d’un gel de salaire.

Le Manic a tenté de connaître le coût rattaché à l’intégration de tous ces travailleurs, mais au moment de mettre en ligne, il attendait toujours l’information.

Les nouveaux venus se répartissent dans quatre statuts d’employés : occasionnels, temporaires, saisonniers et annuels.

« Là-dedans, il y a beaucoup d’étudiants qui remplissaient des tâches qui sont maintenant des tâches considérées des temporaires annuelles. L’hiver, ils travaillent à la station de ski, l’été, ils vont travailler comme surveillants de bâtisses. D’autres vont faire l’été la Bande estivale, l’hiver, ils vont peut-être être sauveteurs de piscines », cite en exemple M. Corriveau.

De la modernisation

Comme l’a expliqué Charlaine Sirois, conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les employés cols blancs de la Ville, l’intégration de tous ces travailleurs s’inscrit dans une modernisation des certificats d’accréditation, qui devenait nécessaire après plus de 20 ans.

« C’est pour régulariser la situation avec l’entièreté des travailleurs », a-t-elle mentionné avant d’ajouter que l’employeur a accepté de discuter avec le syndicat plutôt que de faire face à des procédures judiciaires.

Dorénavant, tous les nouveaux employés dont les postes font partie des nouveaux certificats d’accréditation seront syndiqués.