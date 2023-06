Du renfort des États-Unis pour éteindre le feu de forêt hors contrôle à Micoua

Le feu de forêt à Micoua donne du fil à retordre à la SOPFEU. Il fait partie des 7 incendies priorisés au Québec. Du renfort des États-Unis et de Terre-Neuve-et-Labrador tente d’éteindre le brasier qui est toujours hors contrôle en date du 25 juin.

Avec une superficie approximative de 9 318 hectares (ha), il a traversé la route 389 sur sa partie sud-est. « Du travail d’extinction de points chauds par les pompiers au sol se poursuivra tout au long de la journée (25 juin). Près de 200 ressources travaillent dans le secteur », affirme la SOPFEU sur sa page Facebook.

Une équipe de gestion de feux majeurs composée de 7 personnes et 80 pompiers forestiers en provenance des États-Unis ont pris en charge le secteur. Ils sont aidés par deux spécialistes de Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans le secteur de Micoua et Manic-3, trois incendies font rage. Ils ont brûlé 3 045 ha, 160 ha et 1883 ha. Les deux premiers sont maitrisés et le troisième est contenu (progression arrêtée de façon temporaire).

À Baie-Comeau, un incendie de moins de 1 hectare causé par des activités récréatives dans le secteur de la rivière Amédée a été rapporté le 24 juin en soirée. « Il a été combattu par les pompiers municipaux et est maintenant maîtrisé », commente la SOPFEU.

Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques qui perdurent depuis plus d’une semaine ont provoqué un assèchement très important de la végétation. Selon la SOPFEU, cette situation a des impacts importants sur l’activité des feux existants, qui ont repris de la vigueur et qui ont progressé de façon significative dans plusieurs cas.

« L’importance de la fumée rend particulièrement difficiles les interventions des avions-citernes et des hélicoptères. Cela a été le cas au cours des derniers jours », peut-on lire dans la publication.

Sur la Côte-Nord, il y a 13 incendies en activité dans la zone intensive. Rappelons que les interdictions d’accès en forêt et de faire des feux à ciel ouvert sont encore en vigueur. De plus, une restriction est aussi demandée pour les travaux en forêt.