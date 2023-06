Vélo-Vallée : un record de 85 000 $ récoltés

L’objectif ambitieux que le comité organisateur de la Randonnée Vélo-Vallée s’était fixé a été largement dépassé. Ce n’est pas 70 000 $ qui ont été amassés ce dimanche, mais bien 85 000 $.

La fébrilité se ressentait dans l’air lorsqu’un montant de 83 265 $ a été dévoilé devant tous les cyclistes et les proches venus encourager ceux-ci.

Les cris de joies et les applaudissements n’ont pas tardé quand rapidement, Yvan Lajoie et Maxime Lajoie, présidents d’honneur de l’édition, ont voulu arrondir le montant à 85 000 $.

Le coordonnateur de la randonnée et directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve, se dit amplement satisfait du déroulement de la randonnée. Il y a deux jours, la tenue de l’événement était toujours incertaine, en raison de la qualité de l’air.

« Quelques personnes seulement ont préféré ne pas participer à cause de problèmes respiratoires, par exemple », indique M. Villeneuve, précisant l’excellente collaboration de la direction nord-côtière de la santé publique qui a autorisé la randonnée.

Une journée parfaire

C’est réellement l’année des records pour la randonnée Vélo-Vallée, qui connait aussi le plus grand nombre d’inscriptions, soit 102 cyclistes.

Denis Villeneuve souligne également le respect des usagers de la route durant cette randonnée. « On le voit d’année en année que les choses s’améliorent et que les gens connaissent la cause », mentionne-t-il.

Six pelotons ont roulé de Longue-Rive à Baie-Comeau pour deux causes importantes de la région.

Les sommes récoltées sont partagées pour deux causes du milieu. Elles contribueront à maintenir les services de grande qualité dispensés à la Vallée des Roseaux et y débuter un projet de réfection des sept chambres. De son côté, la Corporation Véloroute des Baleines travaille au développement et à la promotion d’un réseau cyclable sécuritaire et attrayant sur toute la région Côte-Nord.

Rappelons que 60% des gains vont à la maison de soins palliatifs et 40% à la Corporation.