Thaïzone se cherche un stationnement à Baie-Comeau

Le camion-restaurant Thaïzone ne pourra pas s’arrêter à Baie-Comeau cet été si la tendance se maintient. L’ancien stationnement où il pouvait opérer ne peut plus l’accueillir, donc un nouvel emplacement est recherché par la propriétaire Pier-ann Connelly.

La Nord-Côtière a lancé un appel à tous sur le réseau social Facebook la semaine dernière. Sa publication a suscité de nombreux commentaires, pas tous favorables, ce qui a permis d’ouvrir des portes à l’établissement du camion de cuisine de rue.

« Jusqu’à maintenant, ça va quand même bien. Les services que je demande, soit l’électricité, l’égout et l’eau, ce n’est pas tout le monde qui est en mesure de l’offrir. J’ai eu des appels, entre autres, on s’en va vers le IGA. J’attends un retour des propriétaires. Les gens collaborent beaucoup. J’espère que ça va fonctionner. Pour l’instant, il n’y a rien de concret », affirme-t-elle.

Le secteur Mingan est privilégié par l’entrepreneure pour une question d’achalandage et de clients potentiels. « Dans le secteur Marquette, c’est un peu moins achalandé. Les touristes qui passent, les camionneurs, les travailleurs, c’est une clientèle qu’on essaie d’aller chercher. En étant sur la route 138 à Mingan, ça nous donne une meilleure visibilité », mentionne Mme Connelly.

Pier-ann Connelly a fait l’acquisition du camion-restaurant en 2019. Elle l’a opéré pour la première fois à Baie-Comeau l’an dernier et la clientèle a été au rendez-vous.

« Beaucoup de gens ont embarqué. C’était complètement fou, c’était merveilleux. Les gens étaient contents de nous voir. On a eu un bon roulement. J’étais supposée y être quatre semaines et je suis restée six semaines parce que les gens étaient là. »

Le camion de restauration Thaïzone est présentement à Sept-Îles et il sera en route vers Havre St -Pierre le 16 juillet pour deux semaines. L’objectif est de venir s’installer à Baie-Comeau le 2 août pour une durée de quatre semaines.

Les préjugés sont encore présents dans la communauté en ce qui concerne les camions de restauration, selon la femme d’affaires.

« Beaucoup de gens ont encore besoin de changer leur perception. La Ville en imposant le permis municipal, qu’on doit payer pour être là, ça peut aider à ce que les gens soient moins sur leur garde », croit celle qui embauche une dizaine d’employés.

Au niveau de la Ville de Baie-Comeau, un règlement municipal pour encadrer la cuisine de rue a été adopté par les élus.

« La Ville ce qu’il nous demande, à ma connaissance, c’est que ce soit un terrain commercial, qu’on ait une autorisation écrite du propriétaire de l’emplacement et ensuite, on doit soumettre une demande auprès de la Ville qui prendra la décision finale. Elle va émettre un permis municipal pour l’exploitation », explique Mme Connelly qui se pliera à toutes ces démarches.