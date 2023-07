Trois nouveaux terrains de pickleball à Mingan

Mathieu L-Côté, d’Hydro-Québec, Julien Normand, préfet remplaçant de la MRC de Manicouagan, Guillaume Hamel-Dubé, Société du Plan Nord, Alain Charest, conseiller municipal à la Ville de Baie-Comeau et Yves Cyr, président de l’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Trois nouveaux terrains de pickleball ont été inaugurés à Baie-Comeau le 3 juillet par la Ville de Baie-Comeau et l’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau.

La nouvelle infrastructure, construite à l’angle du boulevard Blanche et de la rue de Bretagne, vient bonifier l’offre de la Ville en termes de plateaux sportifs extérieurs et contribue à l’attractivité du secteur, selon l’instance municipale.

Les terrains sont accessibles à la population 7 jours par semaine de 8 h à 22 h de mai à octobre. Le prêt de raquettes et de balles est également possible via le Programme Biblio-loisirs à la bibliothèque municipale Alice-Lane.

Les coûts totaux pour ce projet s’élèvent à 318 000 $. La Ville a investi 92 047 $ et la somme restante a été déboursée par différents partenaires financiers.

« La Ville de Baie-Comeau est très heureuse de pouvoir inaugurer ces nouveaux terrains de pickleball et d’offrir ses nouvelles installations à notre population. Nous tenons à remercier tous les partenaires qui se sont impliqués afin rendre possible ce projet », affirme Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau.

Notons que le pickleball est un sport en émergence. Facile à jouer, il est peu dispendieux et se voit accessible tant pour les jeunes et que les moins jeunes.