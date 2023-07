Une équipe Junior A pourrait être formée à Baie-Comeau

L’initiative a déjà été tentée, mais ne s’est jamais réalisée. Est-ce que cette fois sera la bonne et la formation d’une équipe Junior A à Baie-Comeau deviendra réalité ? L’Association de hockey mineur (AHM) de Baie-Comeau sonde l’intérêt de la population, mais les premiers constats s’annoncent positifs.

L’objectif avec l’ajout d’une équipe de niveau Junior A est de « faire un tremplin pour les joueurs qui désirent aller dans le senior », comme l’explique le président de l’AHM de Baie-Comeau, Martin Gagné. « Ça leur donne une année de plus, un entre-deux avant de jouer dans la ligue senior », ajoute-t-il.

Âgés de 18 à 21 ans, les hockeyeurs du Junior A sont de jeunes adultes qui ont des obligations comme les études ou le travail. Il ne serait donc pas possible d’organiser un grand nombre de parties ou des pratiques durant la semaine. « Ce qu’on veut, c’est commencer tranquillement avec environ 8 à 10 matchs dans la saison et des pratiques une fois par fin de semaine ou aux deux fins de semaine », dévoile M. Gagné au journal Le Manic.

Pour que le projet se réalise, l’AHM a besoin d’un minimum de 18 joueurs ainsi que des entraîneurs. Depuis la publication de l’appel d’intérêt sur les réseaux sociaux le 21 juin, un total de 13 athlètes a manifesté son intérêt, dont un gardien de but. Un entraîneur a aussi levé la main, ce qui réjouit Martin Gagné qui souhaite signer un maximum de 22 contrats.

Les hockeyeurs de la Haute-Côte-Nord sont aussi invités à se joindre à l’équipe baie-comoise. Quant à Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-St-Pierre, des formations pourraient aussi être créées, ce qui donnerait lieu à une compétition entre quatre équipes. « On a même été invités à disputer des matchs au Saguenay, mais ils sont Junior AA. On n’est pas de calibre », soutient le président.

Un camp d’entraînement sera organisé avant la saison, si le projet s’enclenche. « On fera un peu de promotion s’il manque des joueurs, mais ça regarde bien », commente M. Gagné précisant que si au contraire, trop de joueurs s’inscrivent, il y aura un camp de sélection.

L’administration de l’équipe sera gérée par l’AHM de Baie-Comeau. Mais une association avec l’organisation de l’équipe senior est envisagée. « Le senior s’appellerait aussi les Vikings. Toutes les équipes de Baie-Comeau porteraient le même nom. Ça serait une continuité. L’équipe senior pourrait venir piger dans nos joueurs si elle en manque », divulgue le bénévole impliqué dans le hockey mineur depuis plusieurs années.

Au niveau de la viabilité du projet, l’AHM ne s’est pas encore penchée sur la question, mais elle compte bien le faire prochainement. « On a un petit plan de prévu, mais on a pas analysé entièrement la viabilité. Ça reste à faire », conclut Martin Gagné.

Les joueurs âgés de 18 à 21 ans intéressés par les offres sont invités à communiquer par Messenger avec leur association locale.