Prêts d’équipements sportifs à la bibliothèque Alice-Lane

Le prêt de matériel sportif gratuit est possible aujourd’hui à la bibliothèque Alice-Lane, grâce à la centrale d’équipements de Baie-Comeau.

Le lancement de ce projet s’est tenu le 23 juin à la bibliothèque Alice-Lane. Plus de 80 personnes sont venues s’informer sur ce nouveau service et plus de 30 personnes sont reparties avec de l’équipement sportif.

Sur place, il était possible de voir le matériel disponible à la centrale de Baie-Comeau.

Loisir et Sport Côte-Nord annonce également que des planches à pagaies seront bientôt disponibles. Les gens qui désirent réserver ou louer du matériel peuvent le faire directement à la bibliothèque ou sur le site web de celle-ci.