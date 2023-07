Une demi-tonne de déchets ramassée en trois heures sur la berge de la rivière Manicouagan

Une opération de nettoyage a permis à l’Organisation Bleue de collecter 560 kg de déchets en trois heures sur la berge de la rivière Manicouagan le 23 juin.

C’est dans le cadre d’une immense tournée des festivals que l’Organisation Bleue s’est arrêtée lors des festivités de la Fête nationale chez Attitude Nordique, avec les membres des groupes Qualité Motel et Valaire.

Tourisme Baie-Comeau a aidé à cibler un endroit. La rivière Manicouagan a été choisie et 35 Nord-Côtiers bénévoles sont embarqués dans le projet, accompagnés de l’équipe de l’Organisation Bleue et les membres du groupe musical.

Objets trouvés

Selon Anne-Marie Asselin, fondatrice et directrice générale de l’Organisation Bleue, « sur la Côte-Nord, on retrouve moins de déchets côtiers. C’étaient plus des dépotoirs clandestins dans la forêt. »

« Nous avons sorti des choses quand même étranges », ajoute-t-elle. Parmi les objets trouvés, les participants ont ramassé trois gros barils d’huile à moteur en métal, des pneus ainsi que plusieurs matériaux de construction.

« On voit qu’il y a encore un travail à faire au niveau de la restauration du littoral, mais aussi des milieux plus forestiers », note Mme Asselin. Du plastique de toutes sortes a aussi été collecté lors du nettoyage.

« C’est non négligeable de nettoyer une demi-tonne à une trentaine de personnes en seulement trois heures », lance cette dernière, indiquant que le record a été réalisé à Matane avec 625 kg durant le même laps de temps.

Feux de forêt

« On était dans le cœur des feux de forêt, il y avait énormément de fumée le matin même », raconte Anne-Marie Asselin.

Une inquiétude s’est même installée à savoir si la population allait participer. « Finalement, la communauté locale s’est mobilisée pour l’événement », poursuit-elle.

Mme Asselin établit aussi un parallèle sur cette situation : « C’était un site magnifique et les feux de forêt ont amené quelque chose d’important là-dedans. C’est se mobiliser malgré les espèces de changements climatiques très intenses. »

La virée des festivals

La Virée des festivals remplace cet été la Virée du Saint-Laurent, également réalisée avec Valaire, qui a connu sa première édition en 2021.

« On avait fait un stop à Baie-Comeau. On avait participé au nettoyage de la plage Champlain », rappelle Anne-Marie Asselin. « Cette année, au lieu de proposer une virée à voile, on a essayé d’arrimer le concept des nettoyages et des shows des gars [de Valaire et Qualité Motel]. On s’est dit pourquoi pas, on va lancer la virée des festivals et voyons où ça nous mène », lance-t-elle.

Au plus grand plaisir de cette dernière, le succès est immense. « Finalement, la formule fonctionne vraiment bien », ajoute-t-elle.

L’Organisation Bleue s’arrête cet été dans sept festivals, allant de Baie-Comeau en Gaspésie, en passant par le Festival d’été de Québec. Elle organise aussi, au travers de la virée, une vingtaine d’événements de nettoyage.

Un concept gagnant

« Il y a une espèce de mouvance, non seulement en culture, mais à travers les festivals qui cherchent vraiment à améliorer les processus environnementaux et à offrir de nouvelles expériences aux festivaliers », confie la fondatrice.

Pour elle, cela devient « ultra pratique, autant pour l’impact environnemental que communautaire ».