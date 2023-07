Québec octroie 25 000 $ au festival Eau Grand Air de Baie-Comeau

Marjo et ses musiciens lors de l’édition 2022 du festival Eau Grand Air de Baie-Comeau. (Photo : Kassandra Blais)

C’est le 6 juillet, lors du premier jour de l’événement, que le gouvernement du Québec annonce l’octroi de 25 000 $ au festival Eau Grand Air de Baie-Comeau.

Cette somme est attribuée par l’entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. « Avec son programme alléchant, le festival Eau Grand Air fait partie des attractions touristiques de la Côte-Nord », selon le gouvernement du Québec.

Pour sa 8e édition, l’événement reçoit des artistes québécois de renommée internationale et de la relève avec une programmation diversifiée incluant des prestations musicales et une soirée d’humour.

« Le Festival Eau Grand Air fait partie de ses attraits qui charment les gens et qui contribuent à la renommée du Québec comme destination de choix. En accueillant chaque année des milliers de festivaliers, cet événement festif et familial génère des retombées touristiques et économiques importantes pour la région », affirme la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

« Encore cette année, notre belle région vibrera au rythme de la musique. Depuis déjà une dizaine d’années, le Festival Eau Grand Air fait la fierté de la Côte-Nord. Chaque année, des milliers de visiteurs charmés par la qualité de notre industrie événementielle et la beauté de notre paysage affluent pour danser et pour profiter de nos installations de plein air. Bravo à nos artisans pour le sérieux de leur travail », renchérit le député de René-Lévesque, Yves Montigny.