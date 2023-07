Stratégie de marketing territorial : La MRC débute le volet promotion

La firme North Shore a été mandatée par la MRC de Manicouagan et son agence de marketing Hula Hoop, afin de produire le matériel promotionnel qui sera utilisé pour la Manicouagan.

Dans le cadre de son marketing territorial, la MRC de Manicouagan a confié trois mandats à des firmes médiatiques, soit Espace M, Clark Influence et Groupe North Shore, pour un total de 197 501 $.

Le déploiement de la stratégie de marketing vise l’attraction, la rétention et l’établissement durable de citoyens dans la Manicouagan.

Outils promotionnels

Différents types d’outils promotionnels seront exploités par la MRC de Manicouagan. Le Groupe North Shore, une firme nord-côtière, s’occupera de produire plusieurs vidéos et saisir de magnifiques clichés qui serviront sur trois volets, soit touristique, citoyen et économique.

Pour le préfet de la MRC, Marcel Furlong, il est primordial de tous les « promouvoir dans la campagne de marketing territorial ». La MRC se dotera aussi d’une campagne avec un influenceur en plus d’aller chercher l’expertise au niveau de la diffusion de leur stratégie de marketing.

Fierté nord-côtière

De son côté, le Groupe North Shore se réjouit d’embarquer dans le projet et d’avoir la liberté de proposer leur vision. « L’agence Hula Hoop nous a quand même laissé une bonne carte blanche, un bon terrain de jeu créatif », indique David Bacon, cofondateur du Groupe North Shore.

« On leur a suggéré ce qu’on aimerait faire et ça a été bien reçu et accepté de l’agence marketing et du client, qui est la MRC de Manicouagan », ajoute-t-il.

Selon M. Bacon, il est primordial de connaître le milieu ainsi que ses enjeux pour être en mesure de proposer un résultat qui présente réellement la Manicouagan.

« On est bien fier d’avoir pu garder ce contrat-là dans la région et on est fier d’être une des premières maisons de production qui a réussi à obtenir un contrat de cette envergure dans la région », lance David Bacon.

Échéancier

« La réalisation de ces produits-là est [prévue] pour la fin juillet et normalement, au mois de septembre, on pourrait faire le lancement », indique Marcel Furlong.

La firme North Shore travaille déjà sur la préproduction et devrait débuter les tournages à la fin du mois de juillet.

Finalement, rappelons que la MRC vient de lancer un tout nouveau site web aux couleurs de cette nouvelle image de marque qu’est Manicouagan, terre de visionnaires.