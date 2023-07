La RGMRM reçoit 476 000 $ pour l’achat de 11 500 bacs de compostage

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) poursuit son projet d’acquisition de bacs destinés à la collecte des matières organiques d’origine résidentielle grâce à une aide financière de 476 357 $ du gouvernement du Québec.

Ce soutien financier permettra la distribution de 11 500 bacs de collecte des matières organiques sur l’ensemble du territoire de Manicouagan.

La collecte de ces matières débutera en octobre 2023 et les matières organiques seront acheminées vers le futur site de compostage de la Régie elle-même. On estime à 2 652 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts qui sera collectée annuellement.

La subvention est accordée en vertu du deuxième volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle de la Stratégie de valorisation de la matière organique.

C’est ce qu’a annoncé le 7 juillet le député de René-Lévesque, Yves Montigny, au nom du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

« La collecte résidentielle des matières organiques est une façon simple pour la population du Québec de contribuer à diminuer son empreinte environnementale. D’ailleurs, dans plusieurs régions, nous constatons déjà les effets positifs du compostage municipal et le vif intérêt qu’il suscite. Je suis convaincu que ce sera également un succès sur la Côte-Nord », a déclaré M. Charette, par voie de communiqué.

De son côté, M. Montigny considère que « la réduction de l’enfouissement des matières organiques est le plus bel exemple de l’impact des initiatives locales que nous pouvons réaliser afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ».

« Je tiens à féliciter Manicouagan, qui a choisi d’offrir ce nouveau service de proximité à la communauté, et grâce à qui les citoyens pourront réduire leur empreinte écologique », poursuit-il.

Statistiques

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, les matières organiques constituent environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec.

Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance dans la province, avec l’émission d’environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

En date du 30 mai, le volet 1 du PTMOBC avait soutenu 30 projets de biométhanisation et de compostage avec une contribution de 307,5 M$.

Pour ce qui est du volet 2, soit l’acquisition d’équipements de collecte résidentielle, 26 projets avaient été financés, représentant une contribution du ministère de près de 4,9 M$.