Anticosti, la magnifique

Située en plein cœur du Golfe du Saint-Laurent, L’Île-d’Anticosti possède un écosystème riche et unique. Reconnue pour sa faune et sa flore exceptionnelles, elle émerveille les amateurs de plein air à tout coup. Son histoire remplie de légendes fascine, tout comme les chevreuils présents par dizaines en plein cœur de la municipalité de Port-Menier. Là-bas, le chevreuil est roi, et c’est pour cette raison que nous avons choisi d’illustrer cet animal sur notre autocollant. Il fait partie du quotidien des résidents et des touristes le temps de leurs vacances. On peut l’observer de près et le nourrir.

D’une longueur de 222 km et d’une largeur de 54 km, l’Île est traversée d’ouest en est par la route Henri-Menier, connue sous le nom de « la Transanticostienne ». Depuis cette route en gravier, il est possible de visiter de nombreuses chutes, rivières, falaises et plusieurs sentiers pédestres. Les possibilités d’exploration sont nombreuses, tout autant que les points de vue époustouflants. Les rencontres avec les résidents sont enrichissantes. Une communauté accueillante et tissée serrée.

Photo: Gabrielle Darveau

De la Basse-Côte-Nord à Anticosti

Fernand Marcoux est natif de Harrington Harbour. Il a vécu sa vie à Tête-à-la-Baleine pour quitter la Basse-Côte-Nord afin de poursuivre ses études en psychologie. Aujourd’hui, en plus de pratiquer son métier de psychologue à Sept-Îles, il est copropriétaire du gîte Copaco et du fumoir Musquaro situé à Port-Menier. Fumés à froid, tous ses produits sont artisanaux et conçus avec rigueur et passion.

Fernand est chasseur et pêcheur depuis plusieurs années. Il a découvert l’Île-d’Anticosti il y a 17 ans grâce à un résident de l’Île. Depuis, il revient chaque année. Il reste très impressionné par la richesse de sa nature sauvage exceptionnelle. Fernand organise également des excursions et travaille sur plusieurs projets de développement touristique pour faire connaître le territoire.

Ses coups de cœur de l’Île

La chute Vauréal est sans contredit l’attrait signature de l’Île, caractérisée par un canyon dont les parois peuvent atteindre jusqu’à 90 mètres de haut. Il existe deux façons de la contempler. Par un sentier de galets d’environ sept kilomètres aller-retour aux abords d’un ruisseau qu’il faut traverser de temps à autre. Au bout du sentier, il est possible d’observer la base de la chute et de profiter de son caractère sauvage. Il est également possible de contempler le sommet de la chute depuis un belvédère non loin de « la Transanticostienne ».

Photo Sébastien St-Jean

Le sentier de la Colline-Makashte un endroit plus méconnu des touristes, mais fort apprécié de ses résidents pour son écosystème forestier hors du commun. L’endroit est situé sur le territoire de la pourvoirie du Lac Geneviève à plus de 15 km au nord de Port-Menier. Il est possible de découvrir plusieurs décors lors de la traversée de ce sentier qui mène à un lac habité par plusieurs outardes. Fernand précise qu’il a rarement parcouru un sentier aussi riche et diversifié.

La chute Kalimazoo, située tout près de Port-Menier, est un site prisé pour son accessibilité et ses eaux cristallines. Il est possible de se rafraîchir par une chaude journée d’été en s’y baignant, et d’y trouver une belle tranquillité, accompagné du chant de plusieurs espèces d’oiseaux.

Le secteur de la Baie de la Tour, situé au nord de l’Île, est un incontournable pour ses eaux turquoise, ses falaises escarpées et sa plage de galets où il est possible de marcher plusieurs kilomètres. Le paysage est plus grand que nature.

Choisir Anticosti pour passer ses vacances, c’est choisir la découverte, la magie, l’émerveillement et le grand air. C’est aussi reprendre le bateau ou l’avion à la fin de notre séjour avec un sentiment de nostalgie et un brin de « revenez-y ».