Des millions pour des gardiens innus dans l’Archipel-de-Mingan et au parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Le gouvernement fédéral octroie 2,4 millions de dollars sur trois ans pour des programmes de gardiens innus dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan et au parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

« L’établissement de nouveaux programmes de gardiens autochtones partout au pays est la prochaine étape afin d’assurer que les lieux administrés par Parcs Canada reflètent réellement l’histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones qui prennent soin des terres, des eaux, et des glaces depuis des millénaires », a indiqué le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault.,

Les communautés autochtones locales d’Ekuanitshit et d’Essipit élaborent les programmes en collaboration avec Parcs Canada. L’idée est de « refléter les réalités uniques du milieu », indique Parcs Canada dans un communiqué.

« Ils visent à rétablir et maintenir les liens privilégiés que les Innus de ces communautés entretiennent avec les terres, les eaux et les glaces depuis des millénaires, renforcer leur rôle en tant qu’intendant et assurer le transfert des savoirs entre les générations », précise l’organisation à propos du rôle des programmes de gardiens innus.

Plusieurs sont déjà en cours au pays dont en Colombie-Britannique, au Nunavut. Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent a d’ailleurs déjà des gardiens du Wolastokuk de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk en place.

Parcs Canada vise à cocréer entre 30 et 35 nouveaux programmes de gardiens autochtones d’ici 2025-2026. Des discussions sont en cours avec les communautés autochtones pour déterminer leur emplacement.

« Notre droit à l’autodétermination doit être reconnu et nous l’assumons nous les Innus de Ekuanitshit et le programme de gardiens est la preuve : nous étions, sommes et serons les détenteurs de la protection de Nitassinan, plus particulièrement, l’archipel des îles Mingan », a mentionné le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho.

Du matériel et des activités d’interprétations sur les sites concernés sont notamment en développement « pour favoriser une meilleure compréhension des perspectives, des cultures et des traditions des peuples autochtones ».