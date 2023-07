Un chalet miraculé

Le chalet de plus de 40 ans de M. Labrie est miraculeusement resté indemne après les feux de forêt du secteur. PHOTO MARC LABRIE

Le chalet des frères Marc et Jean-Claude Labrie l’a échappé belle. Construit des mains de M. Marc Labrie en 1980, la résidence trois saisons située dans le secteur du réservoir Outardes-2, près de la centrale Outardes-3 «,est inexplicablement restée indemne, la seule de tout le secteur.

« Le feu est venu jusqu’à 40 pieds environ de notre chalet », explique Marc Labrie. L’homme a précisé en entrevue au journal le Manic que les montagnes avoisinantes de sa deuxième habitation ont toutes été ravagées par les feux de forêt.

Les Labrie étaient persuadés qu’ils retrouveraient le chalet familial sous des cendres.

L’inexplicable

Des citoyens qui ont aussi une résidence dans le secteur du réservoir Outardes-2 ont eu l’occasion de voir les dommages en hélicoptère. Quand ils ont aperçu la résidence secondaire, ils se sont empressés de prendre des photos et de l’envoyer à l’homme chanceux.

« C’est là que j’ai vu que le feu était passé et que c’était sain et sauf, tout est resté intact, même le garage et la shed à bois », raconte l’homme.

Marc Labrie se désole des alentours. Le territoire de chasse et de pêche tout près du chalet que la famille fréquentait a été complètement rasé par les flammes. Il a lui-même constaté les dégâts du secteur lorsqu’il s’est rendu sur place à la levée de l’interdiction d’accéder à la forêt.

M Labrie fait confiance à la nature pour reprendre potentiellement vie. Il espère d’ailleurs que les animaux de cette forêt y reviennent avec le temps.« Je connais des gens du secteur et malheureusement, ils n’ont pas eu la même chance que moi, tout a brulé » se désole Marc Labrie.