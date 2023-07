Jeux du Québec : deux Baie-Comois parmi les meilleurs arbitres

À l’aube de la 57e finale des Jeux du Québec qui se tiendront à Rimouski, la sélection des meilleurs athlètes est connue, et le choix de certains arbitres aussi. Baseball Québec a choisi deux Baie-Comois afin d’assumer de grandes responsabilités pendant les matchs provinciaux.

Le programme de développement des arbitres (PDA) qui compte une centaine de membres pourra compter sur 12 hommes et 12 femmes qui arbriteront les matchs féminins et masculins de baseball lors des Jeux du Québec.

« Ils sélectionnent la crème de la crème », explique Robert Boudreau qui agira pour sa part, comme l’un des trois superviseurs arbitre et s’occupera des matchs féminins. L’importance du professionnalisme et de la rigueur de ceux-ci est primordiale pour une compétition d’envergure comme les Jeux du Québec.

Martin Gagné se dit particulièrement fier d’avoir été choisi et de pouvoir représenter la Côte-Nord, puisqu’il s’agira d’une première pour lui dans le rôle d’arbitre aux Jeux du Québec. « Après avoir été athlète aux jeux du Québec plus jeune, entraineur de l’équipe de baseball de la région aux Jeux de Montréal en 2016, me voici cette année en tant qu’officiel dans cette même discipline, c’est une belle façon de boucler la boucle », résume-t-il.

Robert Boudreau, qui portes plusieurs chapeaux, dont arbitre, superviseur, formateur et représentant des arbitres de la Côte-Nord, souligne la compétence et l’expérience de M. Gagné.

À titre de superviseur, il s’agira d’une première expérience pour M. Boudreau. Sa responsabilité sera aussi de choisir, en compagnie de ses deux collègues, les meilleurs arbitres qui auront l’occasion de juger les matchs de demi-finale et de finale.