Les bières sous la plume du bédéiste Nick Micho

Les microbrasseries St-Pancrace, La Compagnie, La Mouche, La Chasse gardée et celle de Tadoussac sont toutes mises à l’honneur dans la nouvelle version « Bière dessinée » de l’artiste Nick Micho originaire d’Amqui vivant aujourd’hui à Rivière-Ouelle.

Le projet de l’éditeur et artiste Nick Micho est bien plus qu’une simple bande dessinée . « On a fait une version upgradée, il y a la liste des bières, des microbrasseurs, des activités à faire sur place, l’histoire des microbrasseries, les recommandations, les saveurs, bref c’est un bon guide pour l’Est-du-Québec », souligne M. Micho.

L’idée de faire vivre en illustrations les fondateurs de toutes les microbrasseries accompagnées d’une panoplie d’idées, racontée de façon ludique, a connu une popularité surprenante pour l’artiste.

« Je ne m’attendais jamais que ce soit populaire de même, on a sorti 1100 copies et après deux mois, j’ai dû retourner chez l’imprimeur », confie M. Micho en rigolant.

Un extrait de la bande-dessinée soulignant les microbrasseries de la Côte-Nord. PHOTO NICK MICHO

Les brassicoles des régions du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie, de l’Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord sont tous mis en valeur dans ce tome 1 de 70 pages, vendues dans les microbrasseries de la région. L’artiste s’est déplacé lui-même pour les remettre aux fondateurs.

« L’accueil a vraiment été l’fun », raconte-t-il. Il souligne particulièrement l’hospitalité de la microbrasserie St-Pancrace dont il a pris le temps de visiter les lieux.

La demande est de plus en plus populaire pour Nick Micho puisque celui-ci a créé un tome 2 similaire mettant en vedette la Capital-National et un tome 3 sur les Cantons de l’Est. « Grâce à Bière dessinée, j’ai pu dire au revoir à mon patron et vivre de mon art », explique-t-il. En plus de ce projet, les éditions Sawin font des collectifs et éditent d’autres auteurs.